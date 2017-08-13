В турецкой Аланье российская туристка впала в кому

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 авг — РИА Новости. Жительница Сургута Кристина Максимюк впала в кому, находясь на отдыхе в турецкой провинции Аланья, в настоящее время решается вопрос о транспортировке россиянки на родину, сообщила РИА Новости сестра туристки Надежда Гуменюк.
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"Нас информирует страховая компания, что турецкие авиалинии отказываются перевозить таких пассажиров, поэтому мы сидим и чего-то ждем, а именно ответ от Росавиации. Борт они не могут найти. Веду переговоры с представителем консульства", — рассказала агентству сестра пострадавшей.
Она также отметила, что в управлении МЧС по Югре этот вопрос взяли на контроль, в понедельник в ведомстве будут изучать ситуацию для принятия решения.
Женщина также уточнила, что ее отпуск в Турции завершается в середине следующей недели.
"Отпуск, если его можно так назвать, заканчивается с 15-16 августа, я здесь нахожусь с ребенком. Как я могу ее здесь оставить одну? Тем более документы все у меня, согласие на вывоз тоже должна писать только я. Если до этого времени не решится, а я думаю, именно так и будет, я прилечу в Россию, оставлю ребенка и полечу назад", — заявила российская туристка.
Это не первый инцидент с участием туристов из Сургута в Турции в текущем году. В мае сообщалось, что житель Югры Иван Цивка, находясь на отдыхе в Анталье, получил черепно-мозговую травму. Мужчина двое суток пробыл в коме, а очнувшись, не смог вспомнить обстоятельства происшествия. Позже он был доставлен в Сургут, где в настоящее время проходит курс реабилитации.