Турбренд "Чайный путь" станет частью экономического "Шелкового пути"

САНЬЯ, 28 июл — РИА Новости. Представители туризма региональных подразделений Китая, России и Монголии, оценив серьезные перспективы, которые продемонстрировал международный проект экономического сотрудничества "Великий шелковый путь", создали собственный международный бренд и назвали его "Великим чайным путем", рассказала РИА Новости глава Комитета по туризму города Линшуй китайского острова Хайнань Джоу Сяо Цинь.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", которая направлена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Проект включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Великий чайный путь

Президент России Владимир Путин высоко оценил идею китайского лидера Си Цзиньпина о создании пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой, назвав ее актуальной и важной инициативой. По мнению российского лидера, она учитывает современные тенденции в мировой экономике, а также отражает общую потребность координации интеграционных процессов не только на Евразийском континенте, но и по всему миру.

Джоу Сяо Цинь рассказала, что, оценив успех международного экономического проекта, представители туристической отрасли трех стран решили по аналогии создать собственный трансграничный проект.

"Так мы с нашими зарубежными партнерами пришли к идее о создании туристического бренда "Великий чайный путь", — пояснила она.

"Международный туристический проект "Великий чайный путь" совместно реализуют Россия, Китай и Монголия. Основная цель проекта — содействие развитию туризма между этими тремя странами. В основу положена идея исторического маршрута "Чайный путь", по которому сырье для этого благородного напитка попадало из Азии в Европу", — продолжила китайский чиновник.

Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Россией, Китаем и Монголией был подписан в ходе первого совещания руководителей туристических ведомств государств в китайском городе Хух-Хото в июле 2016 года.

Принципы и критерии участия

"Со стороны Китая в этом проекте участвую восемь провинций, в том числе и провинция Хайнань. Уже прошло несколько конференций при участии Китая, России и Монголии, где представители регионального туризма знакомят друг друга с потенциалом местностей, которые они представляют", — отметила Джоу Сяо Цинь.

Собеседник агентства пояснила, что за основу реализации этого проекта был взят современный формат B2B, чтобы через него передавать информацию друг другу.

"Кроме того, мы знакомим своих коллег с потенциалом каждого участника проекта через презентации различного рода. Например, город Линшуй представляет свой национальный танец. Через такие неординарные показы люди могут скорее узнать о культуре и обычаях друг друга", — уточнила она.

По словам чиновника, изначально участники проекта подбирались по своей принадлежности "Великому чайному пути". Но если та или иная провинция, расположенная вдали от исторического маршрута, захочет принять участие в туристическом проекте, то ее заявка будет рассмотрена.

Представитель китайского туризма подчеркнула, что проект "Великий чайный путь" поддерживается государством, но уточнила, что часть представительских расходов ложится и на местные власти.

"Великий чайный путь" — это не конкретный туристический маршрут, а скорее понятие — портал, через который будет передаваться информация, где и что смогут увидеть туристы. Важно, что в проекте принимают участие не столицы, а регионы, так как именно об их туристическом потенциале информации категорически не хватает в соседних государствах", — заверила Джоу Сяо Цинь.

В рамках проекта "Великий чайный путь" стороны нацелены расширять туристическое сотрудничество, поощрять взаимодействие туроператоров и отельеров, совершенствовать инфраструктуру, укреплять информационное сотрудничество и обмены в рамках международных организаций. Также участники "Великого чайного пути" будут поощрять подключение новых регионов к реализации проекта. В настоящее время в реализации проекта на международном уровне уже участвуют Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, китайские провинции Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Хубэй, Хэнань, Хайнань, Хэбэй, Шаньси, автономный район Внутренняя Монголия и столичный регион Монголии.