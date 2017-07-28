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Туризм
Туризм

Турбренд "Чайный путь" станет частью экономического "Шелкового пути"

11:5628.07.2017
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПляж в районе города Санья на острове Хайнань в КитаеПляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

САНЬЯ, 28 июл — РИА Новости. Представители туризма региональных подразделений Китая, России и Монголии, оценив серьезные перспективы, которые продемонстрировал международный проект экономического сотрудничества "Великий шелковый путь", создали собственный международный бренд и назвали его "Великим чайным путем", рассказала РИА Новости глава Комитета по туризму города Линшуй китайского острова Хайнань Джоу Сяо Цинь.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", которая направлена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Проект включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Панорама Южно-Китайского моря на острове Хайнань в Китае
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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Президент России Владимир Путин высоко оценил идею китайского лидера Си Цзиньпина о создании пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой, назвав ее актуальной и важной инициативой. По мнению российского лидера, она учитывает современные тенденции в мировой экономике, а также отражает общую потребность координации интеграционных процессов не только на Евразийском континенте, но и по всему миру.

Великий чайный путь

Джоу Сяо Цинь рассказала, что, оценив успех международного экономического проекта, представители туристической отрасли трех стран решили по аналогии создать собственный трансграничный проект.

"Так мы с нашими зарубежными партнерами пришли к идее о создании туристического бренда "Великий чайный путь", — пояснила она.

"Международный туристический проект "Великий чайный путь" совместно реализуют Россия, Китай и Монголия. Основная цель проекта — содействие развитию туризма между этими тремя странами. В основу положена идея исторического маршрута "Чайный путь", по которому сырье для этого благородного напитка попадало из Азии в Европу", — продолжила китайский чиновник.

Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Россией, Китаем и Монголией был подписан в ходе первого совещания руководителей туристических ведомств государств в китайском городе Хух-Хото в июле 2016 года.

Принципы и критерии участия

"Со стороны Китая в этом проекте участвую восемь провинций, в том числе и провинция Хайнань. Уже прошло несколько конференций при участии Китая, России и Монголии, где представители регионального туризма знакомят друг друга с потенциалом местностей, которые они представляют", — отметила Джоу Сяо Цинь.

Вид на Южно-Китайскре море. Отель Sanya Autograph Collection. Хайнань Китай
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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Собеседник агентства пояснила, что за основу реализации этого проекта был взят современный формат B2B, чтобы через него передавать информацию друг другу.

"Кроме того, мы знакомим своих коллег с потенциалом каждого участника проекта через презентации различного рода. Например, город Линшуй представляет свой национальный танец. Через такие неординарные показы люди могут скорее узнать о культуре и обычаях друг друга", — уточнила она.

По словам чиновника, изначально участники проекта подбирались по своей принадлежности "Великому чайному пути". Но если та или иная провинция, расположенная вдали от исторического маршрута, захочет принять участие в туристическом проекте, то ее заявка будет рассмотрена.

Представитель китайского туризма подчеркнула, что проект "Великий чайный путь" поддерживается государством, но уточнила, что часть представительских расходов ложится и на местные власти.

"Великий чайный путь" — это не конкретный туристический маршрут, а скорее понятие — портал, через который будет передаваться информация, где и что смогут увидеть туристы. Важно, что в проекте принимают участие не столицы, а регионы, так как именно об их туристическом потенциале информации категорически не хватает в соседних государствах", — заверила Джоу Сяо Цинь.

В рамках проекта "Великий чайный путь" стороны нацелены расширять туристическое сотрудничество, поощрять взаимодействие туроператоров и отельеров, совершенствовать инфраструктуру, укреплять информационное сотрудничество и обмены в рамках международных организаций. Также участники "Великого чайного пути" будут поощрять подключение новых регионов к реализации проекта. В настоящее время в реализации проекта на международном уровне уже участвуют Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, китайские провинции Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Хубэй, Хэнань, Хайнань, Хэбэй, Шаньси, автономный район Внутренняя Монголия и столичный регион Монголии.

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