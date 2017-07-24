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Туризм
Туризм

Застрявшие в Бодруме: авиакомпания iFly продолжает задерживать рейсы

17:4524.07.2017
(обновлено: 17:56 24.07.2017)
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CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly Самолет авиакомпании iFly. Архивное фотоСамолет авиакомпании iFly. Архивное фото
CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Середина туристического сезона на российском рынке омрачена веерными задержками чартерных рейсов авиакомпании iFly. Ситуация спровоцирована задержкой более чем на 50 часов рейса авиакомпании из турецкого Бодрума в Москву.

Лобби отеля Marmara Club-Hotel в городе Бодрум, Турция после землетрясения. Архивное фото
© AFP 2017 / Sonia Bakaric
Представители турбизнеса хотят обсудить с властями срыв чартерных рейсов

Это уже не первая подобная ситуация в этом году — в начале летнего сезона массовые задержки рейсов допускала авиакомпания "ВИМ-Авиа". Кроме того, и сама iFly в июне заняла первое место среди авиакомпаний по количеству задержанных рейсов.

Эксперты говорят, что задержки чартерных рейсов наносят материальный и имиджевый ущерб туроператорам. Сами же представители турбизнеса намерены поднять перед правительством вопрос срыва полетных программ чартерными авиаперевозчиками.

Застрявшие в Бодруме

Рейс авиакомпании iFly должен был вылететь из турецкого Бодрума, близ которого произошло землетрясение, еще в пятницу, однако самолет был задержан, и российские туристы остались ждать вылета в Турции.

Самолет. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
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iFly объяснила, почему произошли задержки рейсов

По сообщениям Ростуризма, туроператоры старались обеспечить своих клиентов, застрявших в Бодруме, питанием и размещением. В воскресенье время вылета несколько раз переносилось. В результате отправиться домой туристы смогли только поздно вечером.

Представители авиакомпании заявили, что задержка рейса была связана с техническими проблемами самолета.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура ранее начала проверку соблюдения прав пассажиров после многочасовых задержек рейсов iFly.

Задержки продолжаются

Задержки рейсов iFly в выходные приобрели веерный характер и продолжаются в понедельник. Компания рассчитывает восстановить работу по расписанию во вторник, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аэропорт Анталии, Турция. Архивное фото
© Flickr / Cristian Bortes
Прокуратура начала проверку после задержек рейсов авиакомпании iFly

Так, в субботу были отменены рейсы I4 9117 и I4 9101 в Анталью; в воскресенье рейс I4 9117 D в Анталью (расчетное время вылета 08.20) был задержан до 00.05 завтрашнего дня, рейс I4 9101 в Анталью был отложен до 10.10 понедельника, а рейс I4 9449 в Ираклион должен был вылететь в 15.55, но был перенесен на 18.50, а фактически вылетел в 19.09, говорится в сообщении.

Рейс I4 9131, который был должен вылететь в 04.30 понедельника в Даламан, задержан до 20.20 — то есть на 16 часов. Задерживаются также вылеты iFly из Антальи в Москву, сообщает АТОР.

"Мы ориентируемся на информацию от авиакомпании iFly, которая обещает полностью войти в расписание ко вторнику, 25 июля", — приводятся в сообщении слова PR-директора туроператора TezTour Ларисы Ахановой.

Согласно данным онлайн-табло iFly, задерживаются 7 из 17 рейсов в понедельник и 6 из 20 рейсов во вторник. В основном это перелеты между Москвой и Антальей.

Причины

Авиакомпания, по сообщению АТОР, объясняет задержки рейсов неисправностью одного самолета и поздним возвращением другого с планового технического обслуживания.

Отель Marmara Club-Hotel в городе Бодрум, Турция после землятрясения. 21 июля 2017
© AFP 2017 / Sonia Bakaric
Туристам, застрявшим в Бодруме, предоставили отели и питание

Как сообщил РИА Новости в понедельник советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин, задержка более чем на 50 часов вылета рейса iFly из Бодрума в Москву спровоцировала веерное изменение практически всего расписания перевозчика, которое будет восстановлено не ранее вторника.

"Сейчас авиакомпания iFly уже планово переносит рейсы на вторник, 25 июля. Сейчас туристам следует отслеживать изменения в расписании авиакомпании онлайн. Практически все рейсы iFly теперь идут с веерной задержкой на разные периоды времени", — рассказал собеседник агентства.

"Пока есть информация, что компания ликвидирует задержки ко вторнику. Однако стоит вспомнить, что авиакомпания iFly заняла первое место по задержкам вылетов в июне 2017 года. Тогда вовремя не вылетели 39 бортов. Кроме того, мы имеем факт, что субботний рейс из Бодрума был задержан более чем на 50 часов", — прокомментировал ситуацию Горин.

Самолет. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет с застрявшими в Бодруме туристами вылетел в Москву

"Особенно неприятно, что при информационной неразберихе туристов то выселяют из гостиниц, то обратно их заселяют. Но есть единичные случаи, когда туристам даже не предоставляли дополнительное проживание. Только после вмешательства туркомпаний проживание в отеле людям продлевали", — добавил он.

Как сообщили в свою очередь в Росавиации, в воскресенье iFly вновь стала лидером по задержкам рейсов среди российских авиакомпаний: она задержала три рейса, причем в сумме задержки составили более 94 часов.

Вопрос к правительству

Как сообщил советник главы Ростуризма по транспорту, представители турбизнеса намерены поднять вопрос срыва полетных программ чартерными авиаперевозчиками, которые таким образом портят туристический сезон лета 2017 года.

Самолет авиакомпании Россия. Архивное фото
© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в Facebook
В список авиакомпаний, задерживавших чартеры, вошли шесть перевозчиков

"По предварительной информации, в среду заместитель председателя правительства РФ по вопросам реализации государственной политики в области туризма Виталий Мутко проведет встречу с представителями турбизнеса. Поскольку тема срыва полетных программ чартерными авиаперевозчиками в разгар летнего сезона стала сейчас очень актуальной, то я думаю, что она на совещании прозвучит", — сказал Горин.

Материальный и иммиджевый удар

По его словам, срывы чартерных программ авиакомпаниями приводят не только к материальным, но и имиджевым потерям туроператоров.

"Задержки чартерных вылетов были всегда. Росавиация отслеживает опоздания более чем на два часа, но задержек более чем на двое суток не было никогда", — констатировал Горин.

Он напомнил, что после событий с "ВИМ-Авиа", которая массово задерживала рейсы в начале летнего сезона-2017, был создан оперативный штаб, который отслеживает подобные ситуации. Росавиация предупредила, что будет проводить дополнительные проверки авиакомпаний, нарушающих график полетов, а в случае несоответствия полетным программам последуют ограничения в допусках на рейсы.

В случае с iFly Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения прав пассажиров.

Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Росавиация начнет ежедневно публиковать список задержек чартерных рейсов

"Туроператоры обозначают проблему того, что в случаях, когда авиакомпании нарушают расписание, основная финансовая и имиджевая нагрузка ложится на туристические компании. В этой ситуации авиакомпании должны возмещать подобные расходы. Самое главное, что поскольку задержки происходят именно на чартерных рейсах, наносится огромный удар по имиджу туроператоров", — подчеркнул Горин.

Его позицию в этом вопросе разделяет исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

"К сожалению, действующий закон работает против туроператоров, так как по нему компании отвечают за действия третьих лиц, то есть за авиакомпании. Перевозчики шутки шутят, а туроператор должен отвечать перед туристами и партнерами — как материально, так и морально", — прокомментировала она.

Массовых отказов пока нет

На данный момент туристические компании фиксируют только единичные случаи отказов от туров в Турцию из-за срыва чартерной программы iFly.

Самолет авиакомпании Вим-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Задержки рейсов у "ВИМ-Авиа" практически отсутствуют, сообщили в Ростуризме

"Мы обзвонили три крупные агентские сети, там нам подтвердили, что отказы от туров есть, но они носят точечный характер, единичный, и связаны не со случившимся землетрясением, а со сбоями полетной программы авиаперевозчика", — сообщила РИА Новости Осипова.

По ее словам, отказываются от туров те люди, которые просидели в аэропорту в ожидании вылета на курорт и потеряли несколько дней отпуска.

Исполнительный директор АТА также отметила, что есть сигналы из Турции, когда люди просят вывезти их в Россию, так как у них уже закончился отпуск, и они не могут по три дня ждать вылета.

"Я предполагаю, что в таких случаях туристы будут обращаться через суд за компенсацией морального ущерба за сорванный отпуск или в случае неприятностей на работе из-за несвоевременного возвращения из отпуска", — считает Осипова.

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