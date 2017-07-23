Прокуратура начала проверку после задержек рейсов авиакомпании iFly

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после многочасовых задержек рейсов авиакомпании iFly, сообщается на сайте московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в связи с задержками ООО "Ай Флай" авиарейсов. Установлено, что авиарейс №9135 сообщением Москва — Бодрум от 22 июля 2017 года задержан на 16 часов, авиарейс №9117 сообщением Москва — Анталия от 23 июля 2017 года задержан на шесть часов", — говорится в сообщении.

В воскресенье авиакомпания iFly, рейсом которой россияне должны были вылететь еще в пятницу, сообщила, что вылет ожидается в 14.00. Ростуризм сообщал, что туристы вылетят в ближайшее время. Позднее в генконсульстве РФ со ссылкой на представителей авиакомпании iFly рассказали РИА Новости, что вылет ожидается в 18.40 мск.

На сайте прокуратуры отмечается, что в настоящее время авиарейс №9135 Москва — Бодрум отправлен в 14.07 в воскресенье, вылет авиарейса №9117 Москва — Анталия запланирован на 22.00 воскресенья.

В прокуратуре добавили, что представители юридического лица вызваны для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела о нарушении лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса.