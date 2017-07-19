Россия считает Египет небезопасным для российских туристов, заявил источник

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия по-прежнему считает Египет небезопасным для российских туристов, обновление техники в аэропортах значительно ситуацию не улучшило, заявил РИА Новости в среду источник, близкий к российско-египетским переговорам по возобновлению авиасообщения.

"В Египте отдыхать небезопасно, и недавнее нападение на туристов на пляже в Хургаде тому подтверждение", — сказал источник.

Как отметил собеседник агентства, египетские службы безопасности после теракта 2015 года установили в аэропортах самую современную технику, однако она обслуживается египтянами.

"Это дает возможность легко ее обойти, зная с кем "дружить", поэтому техника, может, и современная, но при возобновлении полётов всё может повториться", — заявил источник.

Четырнадцатого июля две туристки из Германии погибли, две гражданки Армении, одна россиянка и жительница Чехии получили ранения после нападения вооруженного ножом мужчины, который по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Нападавший был задержан, расследование инцидента проводит прокуратура Египта. Официальная версия нападения пока не названа.