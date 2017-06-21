Турпоток в Анталью в 2017 году вырастет на 27%, до 7,25 миллионов человек

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Турпоток в Анталью в 2017 году вырастет на 27% по сравнению с предыдущим годом и достигнет порядка 7,25 миллиона зарубежных гостей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рабочую группу совета по туризму Антальи.

"Пытаясь спрогнозировать возможные доходы от туризма, в Анталье на основе информации об объемах перевозки, прогнозов туроператоров и данных о загрузке отелей, смоделировали количество прибытий с ключевых рынков. Согласно расчетам турецкой стороны, в текущем году Анталья примет порядка 7,25 миллиона зарубежных гостей, что на 27% превысит показатели 2016 года (5,7 миллиона человек)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Анталье в этом году ждут 2,6 миллиона россиян, что в 5,3 раза превысит показатели 2016 года. Российский рынок будет самым большим из всех въездных рынков в Анталье. Рынок стран СНГ в целом, включая РФ, как ожидается, поставит Анталье не менее 3,4 миллиона туристов, при этом около 600 тысяч отдыхающих приедет с Украины, 200 тысяч — из Казахстана.

При этом, согласно прогнозу, количество туристов из Европы снизится на 28%. Германия, второй после российского по объему въездной рынок, по предварительным расчетам, покажет снижение на 11%. Всего в Анталье надеются принять 1,75 миллиона немцев.

Туристов из скандинавских стран станет на 28% меньше — 300 тысяч человек, британцев — на 25% меньше — 250 тысяч, голландцев — на 18% — 250 тысяч, бельгийцев — на 13% — 125 тысяч. Туристов из Польши в Анталье в этом году ожидают порядка 90 тысяч, что меньше прошлогоднего показателя на 11%, из Чехии и Словакии — 85 тысяч человек (снижение на 4%), из Австрии — 75 тысяч человек (снижение на 7%),из Швейцарии — 75 тысяч (снижение на 4%), из Франции — 50 тысяч (снижение на 7%).

Прогнозируется, что из Ближнего Востока и Израиля приедет на 10% меньше туристов, чем в 2016 году. В целом с этих въездных направлений в Анталье ждут около 800 тысяч туристов.