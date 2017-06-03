В Римини откроется туристический офис Visit Petersburg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Туристический офис Visit Petersburg откроется в Римини (Италия), сообщает комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано четырехстороннее соглашение об авиационном сообщении между Петербургом и Римини, а также о создании офиса формата Visit Petersburg на территории аэропорта. Все финансовые обязательства по созданию офиса берет на себя частный инвестор.

"Этот портовый город на берегу Адриатического моря является крупным перевалочным хабом, который традиционно посещают много гостей. Сила и потенциал таких маленьких городов заключается в том, что они постоянно повышают свою туристическую привлекательность", отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, слова которого приводятся в сообщении.

В офисах формата Visit Petersburg зарубежные туристы, которые собираются посетить Россию, смогут получить информацию о Петербурге, его отелях, достопримечательностях и наиболее удобных маршрутах путешествия. Информационные представительства формата Visit Petersburg уже работают во Франции, Тайване, Иране, Гонконге и Испании.

Римини, население которого менее 150 тысяч человек, является главным итальянским портом на побережье Адриатического моря. Здесь находится аэропорт, куда летают 13 авиакомпаний из 26 европейских стран. Пропускная способность аэропорта – 1 миллион пассажиров в год.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.