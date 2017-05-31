На ПМЭФ запустят голосование по российскому туристическому бренду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Ростуризм в рамках Петербургского международного экономического форума презентует проект концепции программы развития внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы, а также даст старт голосованию по выбору туристического бренда России, сообщил РИА Новости накануне ПМЭФ-2017 глава Ростуризма Олег Сафонов.

Президент Владимир Путин в августе 2015 года поручил правительству представить предложения о целесообразности продления ФПЦ по развитию туризма после 2018 года. В настоящее время Ростуризм работает над концепцией новой программы, которая предполагает создание туристских кластеров в России, начиная с 2019 года.

"Доля туризма в ВВП на сегодняшний день составляет 3,4%. Перед нами стоит задача довести этот показатель до среднемирового – 10%. Ее решение требует принятия комплекса согласованных мер, направленных на реализацию туристического потенциала России", — рассказал Сафонов.

Дискуссия на форуме

Глава Ростуризма рассчитывает услышать интересные предложения по развитию туризма в рамках сессии по туризму на ПМЭФ.

"Ростуризм намерен презентовать проект концепции новой ФЦП, чтобы в рамках форума услышать компетентные мнения российских и зарубежных экспертов, которые помогут сделать программу совершеннее", — пояснил Сафонов. По его словам, концепция должна быть принята до конца 2017 года.

Туристический потенциал имеется практически у каждого российского региона, считает глава Ростуризма. "Очень важно, чтобы все регионы – Центральной России, Северного Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего Востока, юга и запада страны, Арктической зоны – делились своим мнением по ключевым вопросам программы", – пояснил Сафонов.

"Мы ищем новые подходы, о которых и будем подробно говорить на форуме в Санкт-Петербурге (состоится 1-3 июня ред.). Ряд предложений мы уже озвучивали и считаем, что они могут дать серьезный импульс развитию туризма в России, и, как следствие, российской экономике", — считает глава ведомства.

Среди таких подходов Сафонов упомянул совершенствование контроля реализации программы, поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие туристических кластеров с учетом программы территориального планирования, а также совершенствование механизмов взаимодействия с инвесторами.

Туристический бренд России

Сафонов также рассказал, как будет определен туристический бренд России.

"Мы покажем 10 концепций туристического бренда нашей страны, которые были разработаны ведущими профессионалами из брендинговых агентств с мировыми именами. Эти проекты будут представлены на национальном туристическом портале Russia.Travel для всенародного голосования. С июня по август граждане будут голосовать за понравившиеся варианты. По результатам к концу лета будут определены три лучшие концепции, которые мы презентуем российской и зарубежной общественности на Восточном экономическом форуме", — пояснил он.

Далее жюри под председательством вице-премьера Виталия Мутко выберет победителя, который будет объявлен в День туризма 27 сентября 2017 года.

"Уже совсем скоро у нашей страны появится мощный маркетинговый инструмент для продвижения своего туристского потенциала как внутри страны, так и за рубежом. Очень важно, что бренд – не просто логотип со слоганом, а целая стратегия коммуникаций с туристами – разработан профессионалами с большим практическим опытом. И при этом он будет согласовываться с предпочтениями россиян, поскольку народное голосование играет ключевую роль в процессе выбора лучшего варианта", — пояснил Сафонов.

"Чемпионат мира по футболу в 2018 году мы будем встречать с официальным туристическим брендом России", — пообещал руководитель ведомства.