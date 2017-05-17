Число туристов из Китая в Москве и Петербурге удвоилось в майские праздники

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург в период майских праздников приняли в составе организованных безвизовых групп более 15,5 тысячи туристов из Китая, что в два раза превысило показатели за аналогичный период 2016 года, сообщает в среду туристическая ассоциация "Мир без границ".

"По данным туристической ассоциации "Мир без границ", в Москве и Санкт-Петербурге в период майских праздников (с 1 по 9 мая 2017 года) отдохнули более 15,5 тысячи туристов из Китая, прибывших в Россию в составе организованных туристских групп по "безвизовому" каналу. Эта цифра вдвое больше показателей за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Члены ассоциации фиксируют устойчивый рост китайского турпотока в Россию, одним из факторов которого в нынешнем году становится 100-летие Октябрьской революции, почитаемой в Китае как событие, во многом определившее собственный исторический путь КНР.

Большая часть китайских туристов традиционно начинает маршрут путешествия по России с Москвы. По словам исполнительного директора "Мира без границ" Светланы Пятихатки, причина тому — более развитая по сравнению с Петербургом сеть авиарейсов, соединяющих столицу с многими крупными городами КНР.

Самый популярный у китайских туристов аэропорт страны — московский Шереметьево — в 2017 году адаптировал сервис для пассажиров из Поднебесной в соответствии с требованиями программы China Friendly. По итогам 2016 года в аэропорт из Китая прибыло 3 тысячи 27 рейсов, пассажиропоток превысил 1,5 миллиона человек (+13% к 2015 году). На сегодняшний день аэропорт обслуживает 10 регулярных направлений в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Ухань, Сиань, Урумчи, Тяньцзинь, Санья и Ланьчжоу, запланировано дальнейшее расширение маршрутной сети.

Эксперты ассоциации посчитали, что в первом квартале 2017 года в рамках безвизового группового туристического обмена в России побывали 57 тысяч туристов из КНР, что на 65% больше, чем в прошлом году.