В Хабаровске учредили ассоциацию туриндустрии стран АТР

ХАБАРОВСК, 16 мая – РИА Новости. Международная ассоциация туриндустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник создана в Хабаровске, сообщает корреспондент РИА Новости.

Устав ассоциации подписали вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко, начальник управления по туризму города Фуюань (КНР) Чжу Сыцзюнь, председатель правления Дальневосточного РСТ Анастасия Степашко и начальник управления по туризму острова Большой Уссурийский Дяо Шо.

Подписание документа состоялось в рамках первого форума участников Международной ассоциации туриндустрии стран АТР. Участие в форуме принимали представители Российского союза туриндустрии (РСТ), генконсульства КНР в Хабаровске, мэрий Хабаровска и Фуюаня, представители туристических фирм России и более 30 туркомпаний Китая.

"Мы сегодня создаем международную ассоциацию туриндустрии стран АТР, раньше таких объединений у нас не было, несмотря на их необходимость. Туристический бизнес стран должен знать друг друга и общаться, чтобы предоставлять новые и востребованные продукты", — сказала в своем выступлении председатель правления Дальневосточного РСТ Анастасия Степашко.

Она отметила, что участниками ассоциации могут быть и туркомпании, и туристические объекты. Пока в союз вошли Китай и Россия, но организаторы рассчитывают, что и другие страны проявят к ассоциации интерес.

Как отметил в своем выступлении заместитель генконсула КНР в Хабаровске Лю Минчэ, в прошлом году Хабаровский край посетили 28 тысяч китайских туристов.

"Я не говорю, что это большое количество, но это значит, что есть больше возможностей развивать туризм: здесь красивая природа, богатая культура, остров Большой Уссурийский под Хабаровском (часть острова с 2008 года принадлежит КНР), который вызывает интерес у китайских туристов. Установление международной ассоциации будет способствовать развитию приграничного туризма, и все больше китайских туристов поедет в Хабаровский край", — сказал Минчэ.

В рамках форума для китайских туркомпаний пройдет презентация туров и направлений, которые может предложить Хабаровский край путешественникам из Поднебесной.