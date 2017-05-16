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Туризм
Туризм

В Хабаровске учредили ассоциацию туриндустрии стран АТР

07:1016.05.2017
(обновлено: 07:12 16.05.2017)
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© РИА Новости . Игорь ОнучинПерейти в фотобанкГорода России. Хабаровск. Архивное фотоГорода России. Хабаровск. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Онучин
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ХАБАРОВСК, 16 мая – РИА Новости. Международная ассоциация туриндустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник создана в Хабаровске, сообщает корреспондент РИА Новости.

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Устав ассоциации подписали вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко, начальник управления по туризму города Фуюань (КНР) Чжу Сыцзюнь, председатель правления Дальневосточного РСТ Анастасия Степашко и начальник управления по туризму острова Большой Уссурийский Дяо Шо.

Подписание документа состоялось в рамках первого форума участников Международной ассоциации туриндустрии стран АТР. Участие в форуме принимали представители Российского союза туриндустрии (РСТ), генконсульства КНР в Хабаровске, мэрий Хабаровска и Фуюаня, представители туристических фирм России и более 30 туркомпаний Китая.

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"Мы сегодня создаем международную ассоциацию туриндустрии стран АТР, раньше таких объединений у нас не было, несмотря на их необходимость. Туристический бизнес стран должен знать друг друга и общаться, чтобы предоставлять новые и востребованные продукты", — сказала в своем выступлении председатель правления Дальневосточного РСТ Анастасия Степашко.

Она отметила, что участниками ассоциации могут быть и туркомпании, и туристические объекты. Пока в союз вошли Китай и Россия, но организаторы рассчитывают, что и другие страны проявят к ассоциации интерес.

Как отметил в своем выступлении заместитель генконсула КНР в Хабаровске Лю Минчэ, в прошлом году Хабаровский край посетили 28 тысяч китайских туристов.

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"Я не говорю, что это большое количество, но это значит, что есть больше возможностей развивать туризм: здесь красивая природа, богатая культура, остров Большой Уссурийский под Хабаровском (часть острова с 2008 года принадлежит КНР), который вызывает интерес у китайских туристов. Установление международной ассоциации будет способствовать развитию приграничного туризма, и все больше китайских туристов поедет в Хабаровский край", — сказал Минчэ.

В рамках форума для китайских туркомпаний пройдет презентация туров и направлений, которые может предложить Хабаровский край путешественникам из Поднебесной.

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