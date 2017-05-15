Ростуризм предупредил о высокой террористической угрозе в Таиланде и Тунисе

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Федеральное агентство по туризму предостерегло россиян от поездок в Таиланд и Тунис в связи с высокой террористической угрозой в этих двух странах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ростуризм рекомендует воздерживаться от неорганизованных и одиночных поездок на юг Туниса, а также полностью исключить посещение районов, приграничных с Ливией и Алжиром, так как в этих государствах действуют террористические группировки.

"В частности, в Тунисе, который граничит со странами, где активно действует ИГИЛ*, туристам следует соблюдать меры личной безопасности, проявлять бдительность и осмотрительность, особенно во время пребывания на популярных курортных территориях — Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба", — говорится в сообщении. Агентство также советует избегать мест массового скопления людей.

"В Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны", — сообщает Ростуризм. В агентстве предупреждают, что россияне могут подвергнуться нападению обслуживающего персонала из числа тех, кого завербовали террористы.

В ведомстве отметили, что экстремисты могут подстроить ДТП, организовать поджоги, применить биологическое и химическое оружие "с имитацией "естественных" причин этих событий".

Операторам, которые реализуют путевки в Тунис, настоятельно рекомендовано информировать клиентов о потенциальных рисках. Турфирмам, работающим в Таиланде, Ростуризм советует проверять наемный обслуживающий персонал на местах и внимательно относиться к поступающим от сотрудников предложениям по внесению изменений в экскурсионные программы.

*Запрещенная в России организация