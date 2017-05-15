Крым намерен направить доходы от курортного сбора на благоустройство пляжей

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Все средства, которые будут получены в результате эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, будут направлены на благоустройство пляжных территорий полуострова, заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

"Если курортный сбор будет введен, то мы все деньги направим на благоустройство пляжей Крыма. Сегодня мы приоритетом выбрали пляжи. Мы убедили Ростуризм, что пляжи нужно развивать, вкладывать в них деньги. Мы так звонко звонили в колокола, что 22 марта президент дал поручение правительству заняться пляжами", — сказал он, выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) "Актуальные вопросы внутреннего туризма".

Стрельбицкий напомнил, что в РФ нет юридического определения, что такое пляж, а также нет федерального органа, который отвечает за пляжи.

Министр также доложил, что из 5 миллионов туристов, которые посетили Крым в 2016 году, 3 миллиона приехали на полуостров в период с июня по август, что показывает, насколько россиян интересует именно пляжный отдых.

"При этом мы не снимаем с повестки дня задачу восстановить ту справедливость, которая была в советское время, когда Крым считался всесоюзной здравницей, когда мы лечили не медикаментами и различными приборами, а когда люди понимали, что сон у моря заменит кучу таблеток", — резюмировал он.

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