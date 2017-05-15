Крымские власти назвали условия участия в эксперименте по курортному сбору

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий предупредил, что станет инициатором выхода Республики из эксперимента по введению курортного сбора, если мнение представителей полуострова не будет учтено в окончательной редакции документа, который предстоит утверждать Госдуме.

"Наша позиция однозначная. Я даже сделал заявление в Совете Федерации, где сказал, что если мнение Крыма не будет учитываться, то я буду первым, кто будет инициировать выход Крыма из этого эксперимента", — сказал он, выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) "Актуальные вопросы внутреннего туризма".

"У нас подход такой: курортный сбор должен быть единоразовый, не зависящий от количества дней. Такой налог должен быть оправдан с точки зрения финансовой нагрузки на туриста, и должен четко идти на то направление, которое покажет туристу, что его деньги пошли на правое дело", — пояснил Стрельбицкий.

По словам министра, за курортным сбором может скрываться большая проблема – повышение цен.

"Еще одна принципиальная позиция Крыма состоит в том, что такой сбор должен вводиться на какой-то определенный период – месяц или два, но ни в коем случае не на год. В то время, которое мы называем "межсезоньем", должна действовать нулевая ставка", — уточнил он и доложил, что эти предложения Крыма включены в тот проект, который будет утверждаться в Госдуме.

"Кроме того, должно быть четко проработано администрирование, чтобы это не повлекло за собой то, что произошло на Украине. Когда отменили наш сбор, который мы вводили в Крыму, и сделали украинский сбор – это был кошмар. Предприятия, как отель "Ливадийский", платили сбор, а потом приходили налоговики и штрафовали их", — добавил министр.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

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