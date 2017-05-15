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Туризм
Туризм

Крымские власти назвали условия участия в эксперименте по курортному сбору

13:2615.05.2017
(обновлено: 13:34 15.05.2017)
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© РИА Новости . Макс ВетровПерейти в фотобанкОтдыхающая на пляже в Крыму. Архивное фотоОтдыхающая на пляже в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий предупредил, что станет инициатором выхода Республики из эксперимента по введению курортного сбора, если мнение представителей полуострова не будет учтено в окончательной редакции документа, который предстоит утверждать Госдуме.

Подготовка к курортному сезоны в Геленджике. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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"Наша позиция однозначная. Я даже сделал заявление в Совете Федерации, где сказал, что если мнение Крыма не будет учитываться, то я буду первым, кто будет инициировать выход Крыма из этого эксперимента", — сказал он, выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) "Актуальные вопросы внутреннего туризма".

"У нас подход такой: курортный сбор должен быть единоразовый, не зависящий от количества дней. Такой налог должен быть оправдан с точки зрения финансовой нагрузки на туриста, и должен четко идти на то направление, которое покажет туристу, что его деньги пошли на правое дело", — пояснил Стрельбицкий.

По словам министра, за курортным сбором может скрываться большая проблема – повышение цен.

"Еще одна принципиальная позиция Крыма состоит в том, что такой сбор должен вводиться на какой-то определенный период – месяц или два, но ни в коем случае не на год. В то время, которое мы называем "межсезоньем", должна действовать нулевая ставка", — уточнил он и доложил, что эти предложения Крыма включены в тот проект, который будет утверждаться в Госдуме.

Вид на море в городе Геленджик. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Эксперты оценили, как повлияет на туристическую отрасль курортный сбор
"Кроме того, должно быть четко проработано администрирование, чтобы это не повлекло за собой то, что произошло на Украине. Когда отменили наш сбор, который мы вводили в Крыму, и сделали украинский сбор – это был кошмар. Предприятия, как отель "Ливадийский", платили сбор, а потом приходили налоговики и штрафовали их", — добавил министр.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Отдых в Крыму
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымские власти в этом году ожидают, по разным прогнозам, от 6 до 7 миллионов туристов. В 2015 году в Крыму побывали 4,5 миллиона отдыхающих.Отдыхающие на пляжах Судака
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крымские власти в этом году ожидают, по разным прогнозам, от 6 до 7 миллионов туристов. В 2015 году в Крыму побывали 4,5 миллиона отдыхающих.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже в Судаке.Отдыхающие в Судаке
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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На пляже в Судаке.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Генуэзской крепости в Судаке.Отдыхающие в Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В Генуэзской крепости в Судаке.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа центральной набережной Судака.Отдыхающие на центральной набережной Судака
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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На центральной набережной Судака.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже в Судаке.Отдыхающий в Судаке
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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На пляже в Судаке.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже Феодосии.Отдыхающие на пляжах Феодосии
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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На пляже Феодосии.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие в Судаке.Отдыхающие в Судаке
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Отдыхающие в Судаке.
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