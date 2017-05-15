Крымские власти назвали условия участия в эксперименте по курортному сбору

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий предупредил, что станет инициатором выхода Республики из эксперимента по введению курортного сбора, если мнение представителей полуострова не будет учтено в окончательной редакции документа, который предстоит утверждать Госдуме.
"У нас подход такой: курортный сбор должен быть единоразовый, не зависящий от количества дней. Такой налог должен быть оправдан с точки зрения финансовой нагрузки на туриста, и должен четко идти на то направление, которое покажет туристу, что его деньги пошли на правое дело", — пояснил Стрельбицкий.
По словам министра, за курортным сбором может скрываться большая проблема – повышение цен.
"Еще одна принципиальная позиция Крыма состоит в том, что такой сбор должен вводиться на какой-то определенный период – месяц или два, но ни в коем случае не на год. В то время, которое мы называем "межсезоньем", должна действовать нулевая ставка", — уточнил он и доложил, что эти предложения Крыма включены в тот проект, который будет утверждаться в Госдуме.
Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.
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