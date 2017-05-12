Крым в 2016 году посетили иностранные туристы из 64 стран
ЯЛТА, 12 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Туристы из 64 стран мира посетили здравницы Крыма в 2016 году, несмотря на санкции, сообщил в пятницу глава комитета государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Съездил (а) сразу
Еще нет, но хочу поехать в ближайшее время
Нет, но раньше бывал(а) там
Не был(а) и не собираюсь
Выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) "Актуальные вопросы внутреннего туризма", чиновник подчеркнул, что перед Крымом поставлена задача вернуть полуострову статус круглогодичной всероссийской здравницы.
"Мы не собираемся воевать в пляжном отношении с Турцией, Египтом и другими странами. У нас гораздо меньше солнечных дней в году, чем во многих других странах, но назовите хотя бы один санаторий или пансионат в Турции или в Египте", — сказал он.
"В прошлом году на лечение в Крым приехали представители 64 стран мира, несмотря на санкции. Это официальные данные Федеральной пограничной службы. Это не только Казахстан и Украина, это и Америка, и Великобритания, и Израиль", — заявил Черняк.
Докладчик отметил, что в Крыму есть много различных туристических комплексов — от 500 до миллиона рублей в сутки.
"Для примера скажу, что уже второй год подряд на грязевое лечение в Саки с семьями приезжают граждане Израиля. На своём Мертвом море они зарабатывают деньги, а тратить их приезжают к нам", — отметил он.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
Собор Александра Невского в Ялте. По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе расположено более 600 паломнических объектов.
Текие дервишей в Евпатории. Многие религиозные объекты Крыма отреставрированы за счет государства, отметил член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСвято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Во времена нахождения Крыма в составе Украины средства на реставрацию православных святынь не выделялись, это делалось за счет спонсоров.
Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Во времена нахождения Крыма в составе Украины средства на реставрацию православных святынь не выделялись, это делалось за счет спонсоров.
Храм Святого Иоанна Предтечи в Керчи. В 2015 году была создана рабочая группа для решения вопросов развития паломничества
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСвадьба на фоне минарета Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". Сейчас Крым может предложить верующим туры на один или несколько дней, однако вопрос ценообразования по-прежнему остается открытым.
Свадьба на фоне минарета Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". Сейчас Крым может предложить верующим туры на один или несколько дней, однако вопрос ценообразования по-прежнему остается открытым.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСвященнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма. Эксперты считают необходимым сертифицировать гидов, экскурсоводов и переводчиков, дабы избежать некорректной подачи информации.
Священнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма. Эксперты считают необходимым сертифицировать гидов, экскурсоводов и переводчиков, дабы избежать некорректной подачи информации.
Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма. Стоимость многодневных туров по святыням Крыма начинается примерно с 17 тысяч рублей.
Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". В путевки чаще всего включены проживание, питание и перемещение по паломническим местам.
Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости "Кафа". Крым является первым регионом современной России, принявшим христианство.
© РИА Новости . Юрий ЛашовПерейти в фотобанкТуристы в национальном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму. Древний город Херсонес Таврический знаменит тем, что в нем проповедовал апостол Андрей Первозванный и крестился князь Владимир.
Туристы в национальном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму. Древний город Херсонес Таврический знаменит тем, что в нем проповедовал апостол Андрей Первозванный и крестился князь Владимир.
Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым. Ислам в Крыму появляется примерно в XIII веке.
Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. В 2016 году Крым посетило свыше 5,5 миллионов туристов, что является рекордом.
Церковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму. За январь-февраль текущего года полуостров принял почти 123 тысячи гостей
Главный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского. Индустрия паломничества важна для региона тем, что не зависит от определенного сезона.
Церковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму.