В Ростуризме не ждут негативного влияния теракта в Петербурге на туризм

СОЧИ, 10 апр — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Взрыв в метро Санкт-Петербурга не принесет негативных последствий для внутреннего и въездного туризма в РФ; работа спецслужб позволит туристам чувствовать себя в России безопасно, сообщил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

Он пояснил, что специальные службы делают все необходимое для того, чтобы подобных трагических событий в стране не происходило, и в течение долгого времени им удавалось успешно эти задачи решать.

"Я надеюсь, что (взрыв в метро Санкт-Петербурга) никак негативно не скажется (на туризме)… Я надеюсь на то, что работа наших специальных служб приведет к тому, что люди, как чувствовали себя безопасно, так и будут продолжать чувствовать и будут путешествовать по нашей стране. И падения турпотоков ни внутренних, ни въездных не будет", — заявил Сафонов.

Ранее глава Ростуризма отмечал, что по итогам зимнего сезона 2016-2017 годах внутренний турпоток на территории всей страны увеличился в среднем на 9%", и в летний высокий сезон ожидается дальнейший рост туристических потоков на внутрироссийских направлениях по сравнению с предыдущим годом.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>