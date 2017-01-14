В РСТ рассказали о главной интриге мирового туристического рынка

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/ Прайм, Ирина Нехорошкина. Главной интригой мирового туристического рынка стала борьба за туристов из Китая, которые считаются не только самыми массовыми, но с самыми выгодными путешественниками в мире, сообщил в субботу президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

Выступая на Гайдаровском форуме, он рассказал, что въездной туризм в России успешно развивался до 2014 года, когда вступили в силу различные санкции. Шпилько также отметил, что даже небольшое падение турпотока из США и Европы после 2014 года было моментально компенсировано не только китайскими, но и другими азиатскими туристами.

"Делёж китайского турпотока является главной интригой современного мирового туристского рынка на ближайший период. Потом будут делить индийский поток и бразильский", — считает глава РСТ.

"Все страны бьются на китайский турпоток насмерть. Тем более, что они и тратят больше всех в мире, больше, чем американцы и европейцы. То, что мы открыли окно в Азию и на развивающиеся рынки, можно сказать спасибо санкциям. Тем самым мы открыли для себя бездонный рынок с колоссальными финансовыми ресурсами, но и с колоссальной динамикой роста, в отличие от европейских рынков, которые растут медленно", — отметил Шпилько.