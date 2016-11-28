В АТОР ожидают рост интереса туристов к Кубе после смерти Фиделя Кастро

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости/Прайм. Ассоциация туроператоров России (АТОР) разделяет мнение международных экспертов, что с уходом из жизни лидера кубинской революции Фиделя Кастро интерес к Кубе со стороны туристов может возрасти, так как иностранцы захотят больше узнать о жизни Фиделя, побывать в местах, с которыми связана его деятельность.

По мнению АТОР, интересом со стороны иностранных туристов к Острову свободы после смерти Фиделя Кастро, скорее всего, воспользуется местный туристический бизнес, который попытается монетизировать возросшую популярность Кубы.

"Так что, со временем туров "по местам Фиделя", а также футболок, кружек, брелоков, плакатов и прочих сувениров с изображением Кастро станет еще больше. Знаменитому революционеру обещают мифологизацию наравне с Че Геварой, чье изображение на сувенирах стало одним из самых популярных на Кубе. Так, например, на местных рынках монета-кулон в 2 кубинских песо (0,09 доллара) с Че Геварой продается иностранцам за 5-6 долларов и является одним из самых ходовых товаров", — говорится в сообщении АТОР.

Не исключено, что на Кубе появится и больше официальных музеев и памятников, связанных с жизнью Фиделя. Наблюдатели вспоминают пример местечка Биран на востоке Кубы, в котором в 1926 и в 1931 годах родились Фидель и Рауль Кастро: оно уже в 2009 году было объявлено национальным памятником Кубы и сразу стало местом паломничества туристов.

Долгое время родной дом Кастро был закрыт для посещений публики из-за того, что Фидель, уже занимая пост кубинского лидера, опасался возникновения культа его личности. Лишь с ноября 2002 года сюда открыли доступ и за это время имение, которое находится в 750 километрах от Гаваны, посетило около 100 тысяч человек. Схожую судьбу предрекают и Сантьяго-Де-Куба, что в 100 километрах от деревни Биран: здесь будет похоронен кубинский лидер и, как ожидается, место упокоения Фиделя также станет must see пребывания на Кубе.

Как сообщалось ранее, в 2016 году кубинский туризм поставит очередной рекорд, когда страну посетит 4,2 миллиона иностранных туристов. В 2015 году страна приняла 3,5 миллиона зарубежных гостей. Россияне также едут на Кубу более активно. По последним данным министерства туризма Кубы, Остров свободы только за 8 месяцев 2016 года посетило чуть более 31 тысяч россиян, что почти на 14% превысило данные за аналогичный период 2015 года.

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