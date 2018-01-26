Несмотря на то что официальной религией республики является буддизм, многие местные жители весьма уважительно относятся к шаманам и часто прибегают к их помощи.

При Советской власти шаманы были вынуждены тайно отправлять свои обряды, не могли открыто передавать шаманские знания. Во времена перестройки в республике стали появляться первые объединения шаманов. А в 1992 году по инициативе ученого-этнографа доктора исторических наук Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана было основано республиканское шаманское общество «Дунгур» («Бубен»), объединившее целителей не только Тувы, но и всей России.