Между двух миров
Тувинские шаманы XXI века
Фотопроект «Россия. Территория настоящего»

В последние годы Тува стала одним из центров притяжения для тех, кто пытается постичь смысл жизни, прикоснуться к неким сокрытым знаниям, а порой просто ищет экзотики, приключений и новых впечатлений. Эта территория — место встречи религий, культур и удивительных историй. И чем дальше продвигаешься вглубь, тем больше удивляешься: просторам, малолюдности, непонятным названиям и периодически перегораживающим шоссе стадам овец и коров.

Путь из Москвы в столицу Тувы — Кызыл — растягивается почти на сутки. Сначала летишь на самолете до Абакана, потом пересекаешь на автомобиле степную Хакасию, гористый и таежный Красноярский край и уже к вечеру взбираешься на очередной перевал. За ним открывается картина, достойная кисти Рериха: в закатных лучах солнца простирается равнина, изборожденная горами, как будто складками. Через нее вьется дорога, и редкие встречные автомобили в сумерках перемигиваются огоньками фар.

Автомобильная дорога в Республике Тыва.
Автомобильная дорога в Республике Тыва.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобильная дорога в горах в Республике Тыва.
Автомобильная дорога в горах в Республике Тыва.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобильная дорога в горах в Республике Тыва.
Автомобильная дорога в горах в Республике Тыва.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобили на федеральной автомобильной дороге М-54 возле города Кызыл.
Автомобили на федеральной автомобильной дороге М-54 возле города Кызыл.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобильная дорога в горах в Республике Тыва.
Автомобильная дорога в горах в Республике Тыва.
© Фото : Александр Кряжев
Вид на федеральную автомобильную дорогу М-54 в Пий-Хемского кожууне (районе) республики Тыва.
Вид на федеральную автомобильную дорогу М-54 в Пий-Хемского кожууне (районе) республики Тыва.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участок Федеральной автомобильной дороги М54 Енисей Абакан -Кызыл в Пий-Хемском районе республике Тыва.
Участок Федеральной автомобильной дороги М54 Енисей Абакан -Кызыл в Пий-Хемском районе республике Тыва.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобильная дорога в Республике Тыва.
© РИА Новости / Александр Кряжев

В Кызыле, который раскинулся по берегам Енисея, покосившиеся деревянные дома соседствуют с современными многоэтажками. В кафе вам предложат модный раф-кофе с сиропом или традиционный чай с молоком и солью. Всех гостей Кызыла встречает стоящий на горе напротив аэропорта огромный памятник Кадарчы — животноводу. Широко раскинув руки, как будто в приветственном жесте, пастух в традиционном халате и остроконечной шапке словно пытается обнять и местных, и пришлых — всех тех, кто ступает на тувинскую землю.

Тувинцы с гордостью говорят, что Тува стала столицей мирового шаманизма.

Может быть, это и преувеличение, но на улицах, в кафе и отелях часто слышишь иностранную речь. Туристы приезжают попробовать экзотическую местную кухню, насладиться природой, посмотреть на шаманов. Исследователи пишут о них научные труды, а страждущие обращаются к ним за советом.

Несмотря на то что официальной религией республики является буддизм, многие местные жители весьма уважительно относятся к шаманам и часто прибегают к их помощи.

При Советской власти шаманы были вынуждены тайно отправлять свои обряды, не могли открыто передавать шаманские знания. Во времена перестройки в республике стали появляться первые объединения шаманов. А в 1992 году по инициативе ученого-этнографа доктора исторических наук Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана было основано республиканское шаманское общество «Дунгур» («Бубен»), объединившее целителей не только Тувы, но и всей России.

Здание, которое занимает шаманское общество "Дунгур" в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев

Найти офис «Дунгура» в Кызыле не сложно — любой прохожий подскажет, как пройти в так называемую шаманскую клинику.

Небольшой деревенский дом, почти вросший в землю, на первый взгляд, несильно отличается от соседних строений. Однако во дворе кипит бурная деятельность. Кто-то сосредоточенно сушит над костром бубен, кто-то, устроившись на скамейке, штопает наряд, богато расшитый бисером и перьями. В углу двора в очереди ждут посетители. Приземистый деревенский дом разгорожен на небольшие комнаты, где и ведут прием шаманы «Дунгура». 

На их рабочих местах можно заметить большой ассортимент различных магических атрибутов — бубны, колотушки, зеркала, камни. Одежда украшена лентами и вышивкой. В воздухе висит сизый дымок от курительниц. «Таволга. Отгоняет черта», — поясняет один из шаманов. Он одет в «гражданское», но на шее позвякивают амулеты.

Предметы, используемые шаманом во время проведения обрядов. Одним из главных атрибутов шамана является зеркало – кузунгу. С его помощью шаман проводит камлания, занимается лечением и гаданием. Медвежья лапа может использоваться, как колотушка для бубна. Тувинские шаманы в своих обрядах часто обращаются к духу медведя.
Предметы, используемые шаманом во время проведения обрядов. Одним из главных атрибутов шамана является зеркало – кузунгу. С его помощью шаман проводит камлания, занимается лечением и гаданием. Медвежья лапа может использоваться, как колотушка для бубна. Тувинские шаманы в своих обрядах часто обращаются к духу медведя.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаман общества Адыг Ээрен (Дух медведя) в одной из комнат дома, принадлежащего шаманской организации.
Шаман общества Адыг Ээрен (Дух медведя) в одной из комнат дома, принадлежащего шаманской организации.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаманский бубен. К бубну привязывают разноцветные ленты (чалама), колокольчики и бубенцы. Считется, что они отпугивают злых духов и оберегают самого шамана. На рукоятке бубна изображают животных, птиц, человеческие лица. Они олицетворяют собой дух шамана.
Шаманский бубен. К бубну привязывают разноцветные ленты (чалама), колокольчики и бубенцы. Считется, что они отпугивают злых духов и оберегают самого шамана. На рукоятке бубна изображают животных, птиц, человеческие лица. Они олицетворяют собой дух шамана.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Предметы, которые использует шаман во время проведения обрядов. Шаманы считают, что зеркало-кузунгу – это вместилище духа, их главного помощника. Зеркало является и средством защиты шамана, и средством для предсказания.
Предметы, которые использует шаман во время проведения обрядов. Шаманы считают, что зеркало-кузунгу – это вместилище духа, их главного помощника. Зеркало является и средством защиты шамана, и средством для предсказания.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаманский бубен и колотушка. Бубен изготовлен из кожи горного козла. Бубен является важным шаманским атрибутом, считается, что именно он помогает шаману перенестись в мир духов и обратно. Бубен символизирует женское начало, а колотушка – мужское.
Шаманский бубен и колотушка. Бубен изготовлен из кожи горного козла. Бубен является важным шаманским атрибутом, считается, что именно он помогает шаману перенестись в мир духов и обратно. Бубен символизирует женское начало, а колотушка – мужское.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Предметы, используемые шаманом во время проведения обрядов. Одним из главных атрибутов шамана является зеркало – кузунгу. С его помощью шаман проводит камлания, занимается лечением и гаданием. Медвежья лапа может использоваться, как колотушка для бубна. Тувинские шаманы в своих обрядах часто обращаются к духу медведя.
© РИА Новости / Александр Кряжев

На просьбу рассказать о себе шаман лишь смеется. «Чтобы рассказать о моей жизни, не хватит и целой книги». Однако удается выяснить, что зовут его Вячеслав Арапчор. Когда-то служил в Афганистане, потом работал водителем. В 1993 году вступил в «Дунгур». Вячеслав с гордостью рассказывает, что часто ездит в Москву давать мастер-классы.

Современные тувинцы идут к шаманам с теми же вопросами, что и их бабушки и дедушки много лет назад: когда хотят получить совет, поправить здоровье, узнать будущее.

 «В 1993 году был написан наш шаманский устав, которого мы придерживаемся и по сей день, — рассказывает Сара Каадыр-Ооловна Сарыг-Оол, председатель общества «Дунгур». —  В «Дунгур» входят шаманы из Тувы и других регионов России. Иногда наши шаманы ездят в другие города, проводят семинары, лекции. Спрос у нас есть», — смеется Сара.

«Клиенты приходят каждый день, даже издалека приезжают. Тувинцы обращались к шаманам всегда, даже когда это было запрещено. А как иначе — вот, например, скот потерялся, как его найти. А шаман погадает на камушках и подскажет. Так все и сейчас».

Обращаются к шаманам и приезжие. В качестве примера Сара Каадыр-Ооловна рассказывает об одной из своих последних клиенток — та приезжала из Оренбурга, пытаясь вылечить сына, пристрастившегося к наркотикам.

Шаманка Анисья Монгуш проводит обряд с посетителем в доме шаманского общества Дунгур в Кызыле.
Шаманка Анисья Монгуш проводит обряд с посетителем в доме шаманского общества Дунгур в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаманка Анисья Монгуш проводит обряд с посетителем в доме шаманского общества Дунгур в Кызыле.
Шаманка Анисья Монгуш проводит обряд с посетителем в доме шаманского общества Дунгур в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Председатель шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя), верховный шаман Республики Тыва Допчун-Оол Кара-оол Тюлюшевич проводит обряд с посетителем в своей комнате в доме, который занимает шаманское общество в Кызыле.
Председатель шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя), верховный шаман Республики Тыва Допчун-Оол Кара-оол Тюлюшевич проводит обряд с посетителем в своей комнате в доме, который занимает шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Председатель шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя), верховный шаман Республики Тыва Допчун-Оол Кара-оол Тюлюшевич проводит обряд с посетителем в своей комнате в доме, который занимает шаманское общество в Кызыле.
Председатель шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя), верховный шаман Республики Тыва Допчун-Оол Кара-оол Тюлюшевич проводит обряд с посетителем в своей комнате в доме, который занимает шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Председатель шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя), верховный шаман Республики Тыва Кара-оол Тюлюшевич Допчун-оол проводит обряд с посетителем в своей комнате в доме, который занимает шаманское общество в Кызыле.
Председатель шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя), верховный шаман Республики Тыва Кара-оол Тюлюшевич Допчун-оол проводит обряд с посетителем в своей комнате в доме, который занимает шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаманский бубен, принадлежащий председателю общества Адыг-Ээрен (Дух медведя), верховному шаману Тувы Кара-оол Тюлюшевичу Допчун-оол.
Шаманский бубен, принадлежащий председателю общества Адыг-Ээрен (Дух медведя), верховному шаману Тувы Кара-оол Тюлюшевичу Допчун-оол.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шаманка Анисья Монгуш проводит обряд с посетителем в доме шаманского общества Дунгур в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев

Клиентам шаманы предлагают гадания на камнях или бараньей лопатке, проведение различных обрядов — на удачу, на благополучие, на изгнание болезней, освящение жилища или автомобиля. Четкого прейскуранта на оказание услуг, по словам Сары, нет. Каждый клиент дает столько, сколько может.

Чаще всего целители работают только в клинике, совмещать шаманские практики и обычную работу не принято.

«Если у человека появился шаманский дар, дорога в прошлую жизнь ему должна закрыться», — убежденно говорит Сара Каадыр-Ооловна.

«Дунгур» — не единственное подобное общество в Туве, его крупнейший конкурент — «Адыг Ээрен» (в переводе — «Дух медведя»).

Основатель общества «Адыг Ээрен» и его председатель Допчун-Оол Кара-Оол Тюлюшевич (или как он сам представляется — Большой медведь) по совместительству является верховным шаманом Тувы. Выбирают на эту должность коллегиально.

Гостей Допчун-Оол принимает в офисе, расположенном в бывшем здании ГАИ. Стены помещения увешаны фотографиями клиентов, порой среди них можно увидеть знакомые лица политиков, звезд эстрады.

Кабинет поражает своим убранством — здесь и бубны, и причудливые костюмы, чучела животных, камни. Хозяин сидит за столом с ноутбуком. «Читаю отзывы на моей страничке во «ВКонтакте», — поясняет он. — Приглашали недавно меня в Иркутскую область, там была засуха, нужно было вызвать дождь. Вот теперь благодарят».

Большой медведь немногословен, кратко отвечает на вопросы, говорит, что в составе «Духа медведя» сейчас более 70 человек, в основном — мужчины, самому молодому из которых 24 года. Он предлагает пройти по клинике, посмотреть, как работают другие шаманы, давая понять, что на этом наша аудиенция окончена. 

Шаман общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) во время обряда во дворе дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
Шаман общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) во время обряда во дворе дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Председатель шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя), верховный шаман Республики Тыва Кара-оола Тюлюшевич Допчун-оол на крыльце дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
Председатель шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя), верховный шаман Республики Тыва Кара-оола Тюлюшевич Допчун-оол на крыльце дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаман общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
Шаман общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаман общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) шьет головной убор в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
Шаман общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) шьет головной убор в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаман общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
Шаман общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаман общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) во время приема посетителя в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
Шаман общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) во время приема посетителя в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаманы общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
Шаманы общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаманы общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в ожидании посетителей в доме, где находится шаманское общество в Кызыле.
Шаманы общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в ожидании посетителей в доме, где находится шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шаман общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) во время обряда во дворе дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев

В небольших кабинетах с бубнами, шкурами и масками также дымно, как и у «конкурентов» в «Дунгуре». Сильно пахнет можжевельником, доносятся звуки варгана и монотонные голоса, что-то читающие на тувинском.

Где-то двери закрыты — идет прием. А где-то, напротив, шаманы отдыхают в ожидании клиентов. Трогать свои приспособления не дают, рассказывают о них неохотно.

Поговорив с несколькими шаманами, узнаем, что все они уже вышли на пенсию после «гражданской» работы и сейчас посвящают все свое время клинике. Кто-то «в прошлой жизни» был водителем, кто-то — трактористом. Например, Нина Сарыглар, шаманка из «Адыг Ээрен», всю жизнь проработала фельдшером, хотя с 17 лет гадала на камнях.

Другой собеседник Начын-оол Кара-оолович Шивит-оол говорит, что с рождения чувствовал в себе особый дар. До работы в клинике попробовал разные профессии: тракториста, электромонтера, фермера-животновода, служил в армии на флоте.

«Нет у меня ни машины, ни коня, ни жены, ни дома, мой дом — мать-земля и небо», — говорит он по-русски нараспев и внезапно переходит на тувинский — что-то бормочет, будто забывая про наш разговор.

По словам самих шаманов, дар передается из поколения в поколение. Просто так научиться и стать целителем нельзя.

Шаманка Нина Сарыглар в своем кабинете в здании шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в Кызыле.
Шаманка Нина Сарыглар в своем кабинете в здании шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Верховный шаман Республики Тува, председатель общества Адыг-Ээорен (Дух медведя) Кара-оол Тюлюшевич Допчун-оол в своем кабинете в Кызыле.
Верховный шаман Республики Тува, председатель общества Адыг-Ээорен (Дух медведя) Кара-оол Тюлюшевич Допчун-оол в своем кабинете в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаман Сергей Оюн во дворе шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в Кызыле.
Шаман Сергей Оюн во дворе шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаман Вячеслав Арапчор в своем кабинете в здании шаманского общества Дунгур в Кызыле.
Шаман Вячеслав Арапчор в своем кабинете в здании шаманского общества Дунгур в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Председатель шаманского общества Дунгур Сара Каадыр-ооловна Сарыг-оол в своем кабинете в Кызыле.
Председатель шаманского общества Дунгур Сара Каадыр-ооловна Сарыг-оол в своем кабинете в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаман Дугер Хомушку во дворе шаманского общества Дунгур в Кызыле.
Шаман Дугер Хомушку во дворе шаманского общества Дунгур в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шаманка Нина Сарыглар в своем кабинете в здании шаманского общества Адыг-Ээрен (Дух медведя) в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев

«Человек заболевает «шаманской болезнью», у него проявляются способности. Но опытные люди по понятным им признакам могут разглядеть дар в человеке с детства», — объясняет Сара Каадыр-Ооловна. Сара — потомственная шаманка. В ее семье дар проявился и у ее брата с сестрой.

По данным Агентства по делам национальностей Тывы на октябрь 2017 года, в республике официально зарегистрировано семь шаманских организаций. «Шаманизм — это сложное явление, корни которого уходят в общечеловеческие особенности, связанные с восприятием реальности и интерпретации ее», — говорит этнолог и антрополог доктор исторических наук и руководитель Центра медицинской антропологии Института этнологии и антропологии РАН Валентина Харитонова. 

По ее словам, это некая совокупность методик. 

Поэтому не совсем корректно рассматривать шаманизм как религию: «По своей сущности он входит в понятие «оккультизм», — отмечает антрополог.

Вопросы о том, какова природа шаманизма все чаще занимают ученых. Обыватели же любопытствуют, наблюдают или принимают участие в обрядах. 

Шаманы во время встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа (нового года по лунному календарю) в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
Шаманы во время встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа (нового года по лунному календарю) в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Верующие у костра рядом с буддийским храмом Цеченлинг в Кызыле во время обряда очищения Дугжууба.
Верующие у костра рядом с буддийским храмом Цеченлинг в Кызыле во время обряда очищения Дугжууба.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участник шаманского общества Дунгур во время обряда провода старого года, накануне встречи Шагаа (Нового года по лунному календарю) в Кызыле.
Участник шаманского общества Дунгур во время обряда провода старого года, накануне встречи Шагаа (Нового года по лунному календарю) в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шаманы проводят обряд Сан салыр (обряд встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа, нового года по лунному календарю) в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
Шаманы проводят обряд Сан салыр (обряд встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа, нового года по лунному календарю) в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шаман перед обрядом Сан салыр в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле. Сан салыр - обряд встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа (Нового года по лунному календарю).
Шаман перед обрядом Сан салыр в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле. Сан салыр - обряд встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа (Нового года по лунному календарю).
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Шаманы во время встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа (нового года по лунному календарю) в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
Шаманы во время встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа (нового года по лунному календарю) в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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Шаманы во время встречи солнца, первые лучи которого означают наступление Шагаа (нового года по лунному календарю) в национальном парке культуры и отдыха, на берегу Енисея в Кызыле.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Значительную часть деятельности современных шаманов составляют коллективные ритуалы во время годовых календарных праздников. Главный из них — Шагаа, встреча Нового года по лунному календарю. 

Празднование Шагаа в Кызыле обычно собирает много народа, есть и те, кто специально приезжает в Туву.

В республике этот день официально считается выходным. Дату празднования Шагаа ежегодно определяют ламы-астрологи. 

Шаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию общества Дух медведя и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики.
Шаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию общества Дух медведя и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Обряд на закрытии международного фестиваля Зов 13-ти шаманов в Республике Тыва.
Обряд на закрытии международного фестиваля Зов 13-ти шаманов в Республике Тыва.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шаманы принимают участие в великом камлании к 9-летию тэнгрианского общества Дух медведя и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики.
Шаманы принимают участие в великом камлании к 9-летию тэнгрианского общества Дух медведя и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шаман во время обряда на международном фестивале Зов 13-ти шаманов в Республике Тыва.
Шаман во время обряда на международном фестивале Зов 13-ти шаманов в Республике Тыва.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участник международного фестиваля Зов 13-ти шаманов в Республике Тыва.
Участник международного фестиваля Зов 13-ти шаманов в Республике Тыва.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники международного фестиваля Зов 13-ти шаманов в Республике Тыва готовят арагу (тувинскую водку из кислого молока).
Участники международного фестиваля Зов 13-ти шаманов в Республике Тыва готовят арагу (тувинскую водку из кислого молока).
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию общества Дух медведя и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики.
© РИА Новости / Александр Кряжев

Шаманы пожелали проводить нас в долгую дорогу. В костре пылали непонятные корешки и ветки, с треском летели искры, пахло незнакомой горькой травой. Гулко ухал бубен, как удары звучали неизвестные слова на тувинском, шаман то рычал как медведь, то совал в лицо мохнатую медвежью лапу. 

«Езжайте, хорошая будет дорога», — услышали мы напоследок.

За спиной остался Кызыл, шоссе опять змейкой уходило в сторону горизонта. Равнина перешла в гористую местность. Кроны огромных лиственниц смыкались над дорогой, а затяжные подъемы в гору сменялись длинными спусками. В тайге пахло можжевельником. Вокруг не было ни души, тишину прерывали только крики птиц вдали. Может, и правда шаманы приоткрыли нам дверь между двумя мирами.

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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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