Названа возможная причина прорыва трубы в Петербурге, где погибли люди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Причиной ЧП в Санкт-Петербурге, где 28 сентября при прорыве теплосети погибли два человека, скорее всего, стал износ сетей, сообщил журналистам в четверг генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Цицин в четверг прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, обварившись кипятком в подвальном кафе после прорыва тепловой сети в Санкт-Петербурге на Измайловском проспекте, 28 сентября ранним утром. Также в зону размыва попали два автомобиля, провалившиеся в яму с горячей водой.

Следственные органы по факту гибели двух человек возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Энергетики в Санкт-Петербурге начали проверки тепловых сетей, расположенных в подвальных и полуподвальных помещениях многоквартирных домов.

"Мне трудно сказать. Мы не занимались этим вопросом. Но я буду во вторник в Петербурге, я обязательно поинтересуюсь, что там происходит. Такие ситуации возможны. Это техногенные ситуации. Почему это произошло — это другой вопрос. Скорее всего, изношены сети. В Петербурге она (сеть) достаточно изношена…", — прокомментировал Цицин ход проверок тепловых сетей в Петербурге после инцидента.