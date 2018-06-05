МОЭК изменила время отключения горячей воды в Москве в период летних работ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Московская объединенная энергетическая компания" перенесла сроки отключения и подключения потребителей к горячему водоснабжению (ГВС) в период проведения летних работ на теплосетях с полуночи на 16:00, говорится в материалах компании.

"Если раньше ГВС прекращалось в полночь, и нам приходилось еще тратить время на расхолаживание системы, то теперь часть зданий будем отключать (и, соответственно, подключать) в 16 часов", — отмечается в материалах. Как пояснили РИА Новости в компании, новшество коснется части домов Москвы. Узнать об изменениях в графиках отключения горячей воды можно на сайте теплоснабжающей компании.

Перенос времени имеет ряд преимуществ, отмечают в компании. Отключения/подключения производятся в рабочее время и персонал жилищных компаний при необходимости может контролировать процесс.

Для потребителей новшества также имеют преимущества. По возвращении с работы у жильцов вечером будет вполне приемлемая остаточная температура горячей воды. И наконец, из-за вечернего разбора воды жильцы помогут теплоснабжающей компании расхолодить систему.

"А потом, при возобновлении подачи ГВС, все эти факторы поработают на нас еще раз — коммунальщики быстрее проведут подготовку внутридомовых систем к приему ГВС, а из-за повышенного разбора из кранов в квартирах быстрее пойдет вода нормативной температуры", — отмечают в МОЭК.

МОЭК — единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания занимается транспортировкой, распределением и сбытом тепла, а также генерацией тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является ООО "Газпром энергохолдинг".