ЕАБР и "Интер РАО" будут сотрудничать по проектам в Казахстане и Киргизии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Евразийский банк развития (ЕАБР) и "Интер РАО" намерены развивать сотрудничество в странах Центрально-Азиатского региона, в первую очередь, в Казахстане и Киргизии, сообщает энергокомпания. Стороны подписали договор о сотрудничестве ходе Петербургского международного экономического форума — 2018.

"Стороны намерены развивать сотрудничество в странах Центрально-Азиатского региона, в первую очередь, в Казахстане и Киргизии. Кроме того, запланировано сотрудничество в рамках будущего механизма конкурсного отбора проектов реконструкции тепловых электростанций в странах СНГ. Соглашение открывает перспективы совместной работы и по другим объектам энергетики", — говорится в сообщении.

Организации намерены взаимодействовать в области поставок продукции энергетического машиностроения, в том числе экспорта оборудования "Интер РАО" в государства-участники Евразийского банка развития.

"Сотрудничество с Евразийским банком развития позволит компаниям группы "Интер РАО" развиваться в регионах работы банка, — заявил председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, слова которого приводятся в сообщении. — Это особенно важно при строительстве новых объектов электроэнергетики, так как сотрудничество с ЕАБР гарантирует инвестиционную привлекательность таких проектов".

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами — участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызская Республика, Россия Таджикистан.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет около 33,5 ГВт.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.