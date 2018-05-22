Власти предлагают увеличить финансирование "Теплосетей Санкт-Петербурга"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга предлагает рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании инвестиционной программы компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" в 2018 году, сообщил на заседании городского правительства глава комитета Андрей Бондарчук.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" — совместное предприятие ТГК-1 ("дочка" "Газпром энергохолдинга") и принадлежащего городу ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга".

"По "Теплосети Санкт-Петербурга" существует на сегодняшний день дефицит финансовых средств, и полагаю, что здесь в любом случае необходимо будет рассмотрение решения о дополнительном финансировании программы "Теплосети Санкт-Петербурга". Потому что на сегодняшний день та программа, которая есть, ее недостаточно, мы видим, что начиная с этого года пошло увеличение дефектов по "Теплосети Санкт-Петербурга", — сказал Бондарчук.

По его словам, совещание по этому вопросу намечено на начало июня.

"Сейчас то предложение, которое было озвучено с точки зрения мены активами, считаю, что оно сырое, пока не отработано, и не произведена должная оценка финансовых последствий, юридических. Поэтому мы сейчас вернемся все-таки к предложению дополнительного финансирования инвестиционной программы, даже в 2018 году по "Теплосети Санкт-Петербурга"… Порядка 2 миллиардов рублей из бюджета, либо коллеги также подключатся. Напомню, что основным акционером, владеющим порядка 75% акций, является ТГК-1", — сказал глава комитета.

По его словам, в целом в городе количество технологических нарушений в прошедшем отопительном сезоне не превысило предыдущий отопительный сезон, но по "Теплосети Санкт-Петербурга" возросло.

"Если оценить по теплоснабжающим организациям, мы видим, что по зоне "ГУП ТЭК" это снижение технологических нарушений по сравнению с прошлым отопительным сезоном на 6%, по "Петербургтеплоэнерго" — на 19%. Однако рост повреждений есть по "Теплосети Санкт-Петербурга" на 13%, что и подтверждают показатели удельной повреждаемости на тепловых сетях", — отметил Бондарчук.

Ранее гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров сообщал, что ТГК-1 почти завершила переговоры с ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" о судьбе совместного предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"Теплосеть Санкт-Петербурга" — совместное предприятие ТГК-1 ("дочка" "Газпром энергохолдинга") и принадлежащего городу ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга". ТГК-1 принадлежит 75% минус 1 акция.