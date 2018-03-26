В "Русгидро" оценили модернизацию дальневосточных ТЭС в 300-350 млрд рублей

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. "Русгидро" повысило свою оценку инвестиций, необходимых для модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), до 300-350 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель гендиректора компании Джордж Рижинашвили в ходе телефонной конференции.

В феврале глава "Русгидро" Николай Шульгинов говорил, что, предварительно, на модернизацию и строительство ТЭС в объеме около 1,3 ГВт в ДФО может быть направлено 300 миллиардов рублей.

"Минимально необходимый объем инвестиций на модернизацию теплогенерации составляет порядка 300-350 миллиардов рублей с реализацией проектов в течение пяти-десяти лет. Это не средства, которые мы хотим включить в инвестиционную программу группы ("Русгидро" — ред.) на данный момент времени, а лишь та сумма инвестиций, которая может быть направлена на реализацию проектов, в том числе с учетом механизма надбавки, в случае принятия конкретных точек реализации соответствующей программы", — сообщил Рижинашвили.

Потребители оптового энергорынка в европейской части РФ, на Урале и в Сибири сейчас оплачивают надбавку к цене мощности, за счет которой "Русгидро" снижает тарифы на электроэнергию в регионах ДФО до среднероссийского уровня для потребителей, кроме населения.

Как сообщил Рижинашвили, расширенный механизм надбавки может стать источником для финансирования в ДФО строительства новых электростанций, которые отобраны по спецмеханизму. По его словам, включаемые в надбавку по ДФО средства должны выделяться из средств, высвобождаемых после подходящей к завершению программы ДПМ.

По оценке Минэнерго РФ, в связи с завершением масштабного строительства ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей с энергорынка) в 2020–2030 годах в электроэнергетике РФ высвобождается около 1,5 триллиона рублей, до 2035 года — 3,5 триллиона рублей. Эти средства планируется реинвестировать в модернизацию тепловой генерации. В общей сложности до 2030 года может быть обновлено 40 ГВт ТЭС.