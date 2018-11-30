В ФПИ рассказали, когда "летающий внедорожник" поднимется в воздух

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Первый полет российского "летающего внедорожника" вертикального взлета и посадки (циклолета) состоится уже в 2020 году, на два года раньше запланированного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
"Летные испытания демонстратора беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки с циклическими движителями запланированы на 2020 год", — сказал собеседник агентства.
Как ожидается, оснащенная гибридной силовой установкой машина в ходе испытаний транспортировать грузы и вести мониторинг, а также подтвердит все заявленные преимущества нового типа летательных аппаратов – циклолетов.
По плану, летательный аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета составит тысячу километров при скорости в 250 километров в час, максимальная скорость — 315 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов.
"Все существующие сегодня циклолеты — это легкие беспилотники со значением удельной тяги на уровне вертолетной техники. В ходе завершенного недавно аванпроекта "Вертикаль" нам удалось показать перспективность применения циклических движителей для создания более тяжелой техники вертикального взлета и посадки", — рассказал руководитель проекта ФПИ Ян Чибисов, которого процитировали в пресс-службе.
По его словам, на данный момент разработана конструкция движителя, изготовлен и испытан его действующий макет, определены компоновка летательного аппарата и его летно-технические характеристики, созданы алгоритмы автоматической системы управления.
Головным исполнителем проекта выступит Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук, в кооперацию соисполнителей вошли Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина, а также красноярские компании "АВАКС-Геосервис" и "Флеш-М".
Попытки создания летательных аппаратов с циклическими движителями предпринимались с начала ХХ века. Первый в мире циклолет, разработанный инженером Евгением Сверчковым, был построен в России в 1909 году. Реально летающие прототипы начали появляться лишь в последнее десятилетие в исследовательских центрах Южной Кореи, Австрии, США и Китая.
Фонд перспективных исследований создан государством в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.