В ФПИ рассказали, когда "летающий внедорожник" поднимется в воздух

Проект самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, разрабПроект самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, разработанный ФПИ и компанией ПромСервис. Архивное фотоотанный ФПИ и компанией ПромСервис

Проект самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, разрабПроект самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, разработанный ФПИ и компанией ПромСервис. Архивное фотоотанный ФПИ и компанией ПромСервис

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Первый полет российского "летающего внедорожника" вертикального взлета и посадки (циклолета) состоится уже в 2020 году, на два года раньше запланированного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Машины, возможно, найдут применение в Минобороны и МЧС. Такие летательные аппараты, как ожидается, будут маневреннее вертолетов и смогут работать в условиях ограниченного пространства, взлетать и садиться с наклонных поверхностей и так далее.

"Летные испытания демонстратора беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки с циклическими движителями запланированы на 2020 год", — сказал собеседник агентства.

Как ожидается, оснащенная гибридной силовой установкой машина в ходе испытаний транспортировать грузы и вести мониторинг, а также подтвердит все заявленные преимущества нового типа летательных аппаратов – циклолетов.

По плану, летательный аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета составит тысячу километров при скорости в 250 километров в час, максимальная скорость — 315 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов.

"Все существующие сегодня циклолеты — это легкие беспилотники со значением удельной тяги на уровне вертолетной техники. В ходе завершенного недавно аванпроекта "Вертикаль" нам удалось показать перспективность применения циклических движителей для создания более тяжелой техники вертикального взлета и посадки", — рассказал руководитель проекта ФПИ Ян Чибисов, которого процитировали в пресс-службе.

По его словам, на данный момент разработана конструкция движителя, изготовлен и испытан его действующий макет, определены компоновка летательного аппарата и его летно-технические характеристики, созданы алгоритмы автоматической системы управления.

"Как показало математическое моделирование, циклолет по ряду ключевых параметров превосходит и схожие с ним по компоновке мультикоптеры. В частности, при одинаковых габаритах и взлетной массе, циклолету требуется гораздо меньшая мощность двигателя при почти вдвое большей массе полезной нагрузки", — уточнили в фонде.

Головным исполнителем проекта выступит Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук, в кооперацию соисполнителей вошли Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина, а также красноярские компании "АВАКС-Геосервис" и "Флеш-М".

Попытки создания летательных аппаратов с циклическими движителями предпринимались с начала ХХ века. Первый в мире циклолет, разработанный инженером Евгением Сверчковым, был построен в России в 1909 году. Реально летающие прототипы начали появляться лишь в последнее десятилетие в исследовательских центрах Южной Кореи, Австрии, США и Китая.

Фонд перспективных исследований создан государством в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.