Samsung планирует выпустить смартфон с шестью камерами, пишут СМИ

Женщина у фирменного магазина в Москве по продаже электроники корпорации Samsung Electronics. Архивное фото

Женщина у фирменного магазина в Москве по продаже электроники корпорации Samsung Electronics. Архивное фото

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Компания Samsung планирует в 2019 году выпустить несколько смартфонов, в том числе с шестью камерами и поддержкой 5G, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, три варианта флагманского смартфона Galaxy S10 представят в феврале 2019 года. Диагональ экрана у этих устройств составит от 5,8 дюйма до 6,4 дюйма.

Четвертый вариант смартфона, фигурирующий во внутренних документах Samsung под названием Beyond X, будет иметь экран диагональю 6,7 дюйма, поддержку сетей 5G и шесть камер, в том числе две фронтальных.

При этом дата выпуска, дизайн и характеристики всех устройств еще могут измениться, пишет The Wall Street Journal.

Ранее Samsung презентовала смартфон Galaxy A9, который получил четыре основные камеры. В этой модели все объективы обладают разными параметрами. Продажи гаджета стартовали в России 16 ноября.