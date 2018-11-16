В России начались продажи смартфона Samsung с четырьмя камерами

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России начались продажи смартфона Samsung Galaxy A9 — первого гаджета в линейке, получившего четыре основных камеры.

Объективы обладают разными параметрами: первый представляет из себя широкоугольную камеру с разрешением восемь мегапикселей, второй — телеобъектив с разрешением десять мегапикселей и двукратным оптическим зумом, основная камера в 24 мегапикселя и портретная камера с разрешением пять мегапикселей и функцией "живой фокус".

Все это позволяет смартфону работать в 19 режимах оптимизации изображения: Еда, Портрет, Цветы, Интерьер, Животные, Пейзаж, Зелень, Деревья, Небо, Горы, Пляж, Закат и рассвет, Побережье, Улица, Ночь, Водопад, Снег, Птицы и Текст.

Также гаджет оснащен функцией распознавания дефектов, определяющей засвеченные и размытые снимки, а также кадры с закрытыми глазами.

Galaxy A9 получил FHD+ Super Amoled дисплей с диагональю 6,3 дюйма. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором с шестью гигабайтами оперативной памяти.

Безопасность устройства обеспечивается функциями распознавания лица и отпечатков пальцев владельца.

Средняя цена смартфона на Яндекс.Маркет составляет 37 490 рублей.