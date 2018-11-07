В ФСБ призвали обеспечить доступ к переписке террористов в мессенджерах

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что выступает за создание системы депонирования ключей шифрования мессенджеров для доступа к переписке террористов.

"Для пресечения бесконтрольного использования их (специальных приложений мобильной связи) террористами необходимо создать доверенную и прозрачную систему депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями", — заявил Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

По его словам, выработать единые законные правила обращения с ключами шифрования и доступа к ним можно только при тесном сотрудничестве между спецслужбами, операторами связи и телекоммуникационными компаниями.

"При этом права и свободы законопослушных граждан в части сохранения конфиденциальности должны быть полностью соблюдены", — отметил Бортников.

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