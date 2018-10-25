Стало известно, когда сеть 5G будет доступна по всей территории России

ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Сеть формата 5G будет работать на всей территории России, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

"Россия входит в пятерку стран, где самая низкая стоимость доступа интернета. В России в пять раз дешевле получить доступ к интернету, чем в Нью-Йорке, Сингапуре или Дубае. К 2025 появится система 5G, она будет доступна на всей территории страны", — сказал Песков, выступая в Париже на симпозиуме в поддержку заявки Екатеринбурга на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО.

Говоря о Екатеринбурге, Песков подчеркнул, что этот город — "тайное сердце российской промышленности", место, которое может удивить своих гостей.

"Территория ЭКСПО станет умным сердцем промышленного города, сердцем, которые запускает преобразующие инновации для повседневного использования в городах и странах, которые не располагают большими средствами", — отметил он.

"Россия — это страна, которая любит делиться знаниями, достижениями. Мы считаем, что ЭКСПО-2025 — это лучшая в мире платформа по обмену опытом и передовыми методами. Таким образом, мы готовы трансформировать эту платформу во время ЭКСПО и после проведения ЭКСПО. Мы преобразуем ее в крупнейший в мире распределённый цифровой университет", — сказал спецпредставитель президента.

В четверг в Париже прошел симпозиум в поддержку выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата. Тема российской заявки на проведение ЭКСПО-2025 — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро 23 ноября 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами уральской столицы являются Осака и Баку. —0-