МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Отечественные поршневые двигатели для беспилотников и самолетов малой авиации появятся в России через два — три года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин.

В сентябре в рамках выставки "Гидроавиасалон-2018" между ЦИАМ и АО "УЗГА" (Уральский завод гражданской авиации) было подписано соглашение о возрождении производства отечественных поршневых двигателей для малой и учебно-тренировочной авиации.

"Думаю, что через два — три года. Это точно не десятилетие…. Есть задел, по которому можно проводить опытно-конструкторские работы (ОКР). На все это нужно как раз до трех лет. Если говорить о каких-то новых научно-исследовательских работах, то это четыре — пять лет", — сказал Гордин.

По его словам, в настоящее время формируются технические задания на разработку конкретных типов двигателей, которые необходимо создавать. "У нас сейчас есть демонстратор двигателя небольшой мощности, и на его базе УЗГА планирует запускать ОКР, чтобы сделать сначала опытный, а потом уже серийный двигатель для воздушных судов малой авиации, прежде всего, для беспилотников", — уточнил гендиректор ЦИАМ.

Он добавил, что рассматриваются различные варианты — это будут как новые двигатели, так и модернизация существующих за счет применения новых конструкционных материалов и технологий, а также использования современных систем, обеспечивающих работу поршневого двигателя. Гордин также сообщил, что через два года может быть открыта в ОКР по созданию роторного поршневого двигателя мощностью порядка 200 л.с.

Поршневые двигатели отличаются малым удельным расходом топлива, что является преимуществом для беспилотников массой до тонны, которые, к примеру, осуществляют аэрофотосъемку и мониторинг. Еще одним большим преимуществом такой силовой установки является то, что час эксплуатации поршневого двигателя обходится дешевле, чем эксплуатационный час газотурбинного.

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