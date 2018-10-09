Власти Москвы пожаловались на дефекты в российском ПО, пишут СМИ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти Москвы пожаловались на дефекты приложения "МойОфис Почта", из-за которых они не могут завершить переход на российское программное обеспечение (ПО), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева к главе Минкомсвязи Константину Носкову и вице-премьеру Максиму Акимову.
Как отмечается в письме, направленном 5 сентября, приложение "МойОфис Почта" компании "Новые облачные технологии" (НОТ) содержит 33 дефекта, не позволяющих использовать его в качестве электронной почты столичного правительства. Глава ДИТ просил Минкомсвязь "как регулятора оказать влияние на разработчиков данного ПО". Сам Ермолаев 20 сентября был отправлен в отставку в связи с переходом на другую работу, его место занял Эдуард Лысенко.
По данным издания, 20 сентября аппарат правительства направил письмо Ермолаева в Минкомсвязь "для учета в работе". 21 сентября в министерство обратился гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров, согласно письму которого из 33 заявленных пунктов 25 были исправлены в релизе ПО, вышедшем еще в 2017 году. "Для объективной оценки функциональности ПО" он предложил демонстрацию работы актуальной версии почтовой системы или "провести независимую оценку третьей стороной".
"МойОфис Почта" была внесена в реестр отечественного софта в 2016 году, тогда же ДИТ объявил о переходе с электронной почты Microsoft на отечественную разработку НОТ.