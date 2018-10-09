Власти Москвы пожаловались на дефекты в российском ПО, пишут СМИ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти Москвы пожаловались на дефекты приложения "МойОфис Почта", из-за которых они не могут завершить переход на российское программное обеспечение (ПО), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева к главе Минкомсвязи Константину Носкову и вице-премьеру Максиму Акимову.

Как отмечается в письме, направленном 5 сентября, приложение "МойОфис Почта" компании "Новые облачные технологии" (НОТ) содержит 33 дефекта, не позволяющих использовать его в качестве электронной почты столичного правительства. Глава ДИТ просил Минкомсвязь "как регулятора оказать влияние на разработчиков данного ПО". Сам Ермолаев 20 сентября был отправлен в отставку в связи с переходом на другую работу, его место занял Эдуард Лысенко.

По данным издания, 20 сентября аппарат правительства направил письмо Ермолаева в Минкомсвязь "для учета в работе". 21 сентября в министерство обратился гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров, согласно письму которого из 33 заявленных пунктов 25 были исправлены в релизе ПО, вышедшем еще в 2017 году. "Для объективной оценки функциональности ПО" он предложил демонстрацию работы актуальной версии почтовой системы или "провести независимую оценку третьей стороной".

Вопрос доработки ПО "МойОфис Почта" 26 сентября рассматривался на совещании у замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова, следует из протокола, имеющегося у газеты. Участники совещания согласились, что 25 из 33 дефектов действительно устранены, и договорились, что еще четыре будут исправлены до апреля 2019 года, а оставшиеся два могут быть устранены "только при четкой формализации требований". "Заявленные ДИТ два дефекта на наличие уязвимости почтовой системы таковыми не являются, а могут быть решены с точки зрения систем безопасности", — указано в протоколе. В ДИТ подтвердили факт такого совещания, в Минкомсвязи не ответили на запрос газеты.

"МойОфис Почта" была внесена в реестр отечественного софта в 2016 году, тогда же ДИТ объявил о переходе с электронной почты Microsoft на отечественную разработку НОТ.