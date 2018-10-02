Дуров прокомментировал утечки данных пользователей Telegram

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Утечки IP-адресов пользователей во время аудиовызовов через мессенджер Telegram затронули менее 0,01% звонков, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
"Telegram Desktop (версия мессенджера для компьютера — ред.), которая используется менее чем в 0,01% вызовов Telegram, была единственной платформой, на которой эта настройка (по отключению одноранговых звонков — ред.) отсутствовала. Благодаря исследователю, который указал на это, мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с остальными нашими приложениями", — написал Дуров в своем канале в Telegram.
По его словам Дурова, во время однорангового (P2P) вызова оба устройства, с которых совершается звонок, должны знать IP-адреса друг друга. Благодаря тому, что вызов совершается напрямую без использования дополнительных серверов, качество и скорость передачи аудиоданных повышаются. Однако теперь во всех приложениях Telegram есть возможность отключить P2P.