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Технологии

Ведущие мировые эксперты обсудят в ЮУрГУ развитие цифровой индустрии

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© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллектИскусственный интеллект
© Depositphotos / agsandrew

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские и зарубежные специалисты в области цифрового производства обсудят фундаментальные и прикладные отраслевые исследования на международной научной конференции "Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития — 2018", которая пройдет 13-15 ноября в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Конференция объединит ведущих ученых из России, США, Китая, Германии, Италии, Индии, Польши и других стран. В ней также примут участие представители крупнейших промышленных компаний, в том числе Emerson и SMS group. В программный комитет конференции входят известные эксперты отрасли профессор Манус Патрик Генри (Оксфордский университет, Великобритания), профессор Филипп Бертран (Национальная инженерная школа Сент-Этьенна, Франция), Пино Тезе (вице-президент подразделения технического сервиса холдинга SMS group) и другие.

Искусственный интеллект
© Fotolia / Mopic
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Тематика конференции охватывает следующие направления в области цифровой индустрии: "Большие данные, машинное обучение и искусственный интеллект в Индустрии 4.0", "Человеко-машинный интерфейс в индустриальных системах", "Безопасность и защита информации в промышленных сетях", "Аддитивные технологии", "Облачные и высокопроизводительные вычисления для умного производства", "Беспроводные сенсорные сети", "Сенсорные датчики и их компоненты", "Виртуальная и дополненная реальность для Индустрии 4.0", "Технологии цифровых двойников".

Результатами своих исследований с участниками конференции поделятся специалисты мирового уровня в области цифрового производства. С докладами выступят директор службы международных отношений Национальной Инженерной Школы Сент-Этьенна (Франция), профессор Филипп Бертран ("Аддитивные технологии в Индустрии 4.0"), профессор Исследовательского центра CICESE (Мексика) Андрей Черных ("Безопасность IoE (Интернет Всего) в условиях неизвестных рисков"); профессор Школы автоматизации науки и электротехники Университета Бейхан (Китай) Тао Фэй ("От Цифрового двойника до цифрового двойника цеха") и многие другие.

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© РИА Новости
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Научной конференции по цифровому производству такого уровня в России еще не было. Это важное событие не только для отечественной, но и для мировой науки, считает проректор по информатизации ЮУрГУ, профессор Леонид Соколинский.

"Конференция заявляет о необходимости как фундаментальных, так и прикладных исследований. Фундаментальная наука должна ориентироваться на решение важных и полезных задач. Учитывая особенности нашего региона, а также взаимодействие нашего вуза с крупнейшими промышленными корпорациями, мы уделяем особое внимание фундаментальной науке. Без нее было бы невозможным использование машинного обучения, искусственного интеллекта для управления производством, решение многих других важных задач", — рассказал он РИА Новости.

Сегодня большое количество предприятий Урала выходит на новый уровень промышленности и внедрения технологий Индустрии 4.0, отметил директор Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Глеб Радченко. 

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© Фото : Олег Игошин
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"Наш университет соединяет научные ресурсы с суперкомпьютерными вычислительными системами и уникальным лабораторным оборудованием для решения сложнейших задач. Это объединение – хороший катализатор для определения новых направлений Индустрии 4.0, также открывающий перспективу обмена опытом для ведущих разработчиков России и мира", — сообщил от РИА Новости.

Профессор Филипп Бертран отметил долгую и успешную историю сотрудничество своего вуза с ЮУрГУ в сфере образования и научно-технических исследований.

"Область нашего общего интереса — современные производительные технологии в механике. В частности, мы вместе работаем в области лазерных технологий для инженерии поверхностей и для прямого производства функциональных компонентов из металлических порошковых материалов. Я всегда с удовольствием приезжаю в ЮУрГУ, чтобы читать лекции студентам и знакомить их с инновациями в различных областях механической индустрии, актуальными проблемами и достижениями в науке, прогрессивными технологиями и тенденциями", — рассказал он РИА Новости.

Предстоящая конференция, по его словам, будет для студентов уникальным шансом получить всесторонний обзор современных технологий и представить себе будущее различных областей промышленности, а для участников конференции — возможностью обменяться научно-техническими компетенциями, подумать о новых предметах сотрудничества и поделиться своим видением индустрии будущего.

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