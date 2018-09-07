ВКонтакте запустит акцию в День памяти жертв блокады Ленинграда

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, пользователи ВКонтакте смогут почтить память погибших жителей города. В этот день социальная сеть запускает специальную акцию. Чтобы присоединиться к флешмобу, пользователям нужно сделать снимок мирного неба и опубликовать фотографию на своей странице с хештегом #ленинград1941. Каждый участник акции получит специальный подарок от ВКонтакте — памятную свечу, которую можно передать 3 друзьям.

"Память о трагедии нужно передавать молодым, потому что если ужасное прошлое забыто, то его могут попробовать повторить. Именно поэтому для Дня памяти так важно участие молодых людей — посредством социальных сетей в том числе. Символ акции — поминальная свеча. Если у вас нет возможности физически принять участие в чтениях имён погибших в блокаду, то вы можете обменяться с другими людьми по всей России виртуальной свечой, таким образом отдав дань невинно ушедшим в страшные блокадные дни", — заявил Лев Лурье, идеолог Дня памяти.