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Технологии

Спецпредставитель Путина рассказал, как подготовиться к сбоям в интернете

Сюжет:
Московский финансовый форум-2018 (34)
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© Фото : предоставлено АСИСпецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Архивное фотоСпецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Архивное фото
© Фото : предоставлено АСИ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Процесс смены криптографических ключей 11 октября может снизить скорость работы в интернете, часть сайтов будет недоступна; о том, как подготовиться к этим перебоям, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

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В августе международная корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) напомнила, что 11 октября впервые обновляет криптографические ключи (KSK), которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS). Во время перехода ряд интернет-пользователей могут столкнуться со сбоями в работе сети.

"Это абсолютно естественный процесс, связанный с тем, что базовая архитектура интернета совершенно не соответствует сложности современного мира. То есть принцип, который в него заложен, как в 88-году придумали в протоколе, так все и осталось. То есть интернет полностью построен на доверии. А мы знаем, что с доверием у нас существенные процессы", — сообщил Песков в кулуарах Московского финансового форума.

"Новые правила ICANN позволяют спрашивать у сайтов "паспорт" при взаимодействии с ними, как когда вы точно понимаете, что этот человек действительно тот, за кого он себя выдает. Это базовое", — добавил он.

Насколько заметными будут сбои в работе сети, зависит от добросовестности провайдеров, указал Песков.

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© AP Photo / Frank Franklin II
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"Будут ли сбои? Конечно, будут. Зависит от того, какое количество провайдеров добросовестно отнеслось к предупреждениям о том, что им тоже необходимо обновить софт. Мы надеемся, что корневые провайдеры, которые обеспечивают большую часть рынка, добросовестно отнеслись к своим обязанностям: это и крупные телекомы, и крупные центры обмена трафика", — заявил спецпредставитель президента РФ, добавив, что судя по заявлениям крупных провайдеров, они готовы.

Подготовиться к сбоям в работе сети стоит и пользователям. "Наверное, (пользователям – ред.) было бы правильно иметь второй канал на это время. У большинства из нас дома оптоволоконный канал подключен к одному провайдеру, а мобильный интернет – это другой провайдер. Это может помочь. Ну и быть осторожнее со значимыми транзакциями", — добавил Песков.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.

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Технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Суворов
руки проч от РИА !
13:47
06.09.2018
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