МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Одиннадцатого октября интернет-пользователи во всем мире могут столкнуться с проблемой доступа к Сети, сообщила корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN).

На этот день запланирована первая в истории смена криптографических ключей, которые защищают систему доменных имен. Есть риск, что некоторые пользователи в течение 48 часов после обновления могут испытать сложности при открытии отдельных ресурсов. Система может выдать ошибку "server failure" или SERVFAIL.

Криптографические ключи появились в 2010 году. Они используются в системе расширения DNSSEC и отвечают за безопасность и целостность интернет-адресации. Смена ключей должна проходить каждые пять лет, однако в 2015 году ее отложили из-за неготовности провайдеров.

Кто отвечает за мировую Сеть

В 2016 году истек срок действия договора между ICANN и Министерством торговли США, Вашингтон передал контроль над интернетом мировому сообществу. Функция управления адресным пространством Всемирной паутины полностью перешла к общественной международной организации. Модель управления интернетом теперь предполагает, что оно осуществляется с участием всех заинтересованных сторон из разных стран мира.

Противники этого решения в США обеспокоены, что в управлении интернетом принимают участие такие страны, как Китай, Россия и Иран.