Google Assistant заговорил по-русски

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В официальном магазине Google Play появилась новая версия приложения Google Assistant, в которой голосовой помощник стал доступен на русском языке.

"Ваш личный ассистент придет на помощь всегда и везде! Просто задайте вопрос или скажите, что нужно сделать", — говорится в описании приложения.

При помощи Google-помощника можно делать звонки, отправлять сообщения, включать музыку, узнавать прогноз погоды, а также работать с картами, отмечают разработчики.

Для работы программы необходимо приложение Google версии 7.11 или выше.

Google Assistant — умный персональный помощник, разработанный в 2016 году.