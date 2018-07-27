ФАС предложила предустанавливать в гаджеты отечественное ПО

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство "дорожную карту" с предложением обязать производителей гаджетов предустанавливать на них отечественное программное обеспечение. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Производители также должны будут обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения, за исключением сервисных. Это, в частности, касается почты, браузера и аудиоплеера. Как пояснили в ФАС, такая идея стала ответом на жалобы граждан.

Законопроектом, помимо ФАС, займутся Минкомсвязи и Роспотребнадзор. Поправки должны быть готовы к апрелю 2019 года.