СМИ назвали потери Трампа и Обамы в Twitter после "чистки" фейков

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в результате массовой "зачистки" аккаунтов в Twitter потерял 300 тысяч подписчиков, а бывший американский лидер Барак Обама – почти три миллиона, сообщает издание Hill.

Ранее сообщалось, что руководство сервиса микроблогов планирует массово удалить фейковые, бездействующие и заблокированные аккаунты.

У Трампа в результате "зачистки" число фолловеров снизилось только на 300 тысяч – до 53,1 миллиона. Президент продолжает оставаться на 18 месте в списке самых популярных персон в Twitter.

В то же время база подписчиков Обамы сократилась со 104 до почти 101 миллиона. Экс-президент все же остался на третьем месте в рейтинге самых читаемых микроблогеров, уступив Кэти Перри и Джастину Биберу.

Газета Wall Street Journal заранее прогнозировала, что удаление подозрительных аккаунтов коснется главным образом знаменитостей, журналистов, ведущих политиков и бизнесменов. Издание отмечало, что рекламные и маркетинговые фирмы оказывают давление на Twitter, YouTube и другие платформы, чтобы те гарантировали достоверное отражение уровня популярности в интернете.