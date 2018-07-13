МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в результате массовой "зачистки" аккаунтов в Twitter потерял 300 тысяч подписчиков, а бывший американский лидер Барак Обама – почти три миллиона, сообщает издание Hill.
Ранее сообщалось, что руководство сервиса микроблогов планирует массово удалить фейковые, бездействующие и заблокированные аккаунты.
У Трампа в результате "зачистки" число фолловеров снизилось только на 300 тысяч – до 53,1 миллиона. Президент продолжает оставаться на 18 месте в списке самых популярных персон в Twitter.
Газета Wall Street Journal заранее прогнозировала, что удаление подозрительных аккаунтов коснется главным образом знаменитостей, журналистов, ведущих политиков и бизнесменов. Издание отмечало, что рекламные и маркетинговые фирмы оказывают давление на Twitter, YouTube и другие платформы, чтобы те гарантировали достоверное отражение уровня популярности в интернете.