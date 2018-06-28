В Ярославле начали выпускать самые большие в мире строительные 3D-принтеры

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Группа компаний "АМТ-СПЕЦАВИА" начала в Ярославле выпуск самых больших строительных принтеров в мире, которые будут использоваться в строительстве многоэтажных домов; первый экземпляр такого принтера отправится осенью в Индию, сообщило правительство региона в четверг.

Компания запустила в серийное производство две новые модели для многоэтажного строительства – принтеры S-300 и S-500.

"Большеформатный строительный принтер S-300 с рабочим полем 11,5 х 11,0 х 5,4 метра позволяет возводить прямо на фундаменте одно-двухэтажные здания площадью до 120 кв.м. Принтер модели S-500 имеет рабочую поверхность 11,5 х 11,0 х 15,0 метра, что дает возможность строить здания до 5-6 этажей. При этом рабочее поле можно увеличить в разы и печатать одним принтером здания в 30 этажей", — говорится в сообщении.

Обе модели впервые оснащены прямоточной печатающей головкой для быстрой печати, что позволило значительно увеличить производительность, информируют власти.

"Нас часто просили представить решение для многоэтажного строительства. Теперь с уверенностью заявляем, что такое решение есть!", — прокомментировал генеральный директор ГК "АМТ-СПЕЦАВИА" Александр Маслов.

Первым получателем принтера S-500 станет индийская компания-девелопер, планирующая использовать российское оборудование на строительстве жилых микрорайонов этажностью до 10 этажей в южных и восточных штатах Индии. Для этого инженеры компании учли пожелания заказчика и адаптируют принтер для местных климатических условий.

"Первый экземпляр самого большого принтера в мире отправится к заказчику этой осенью", — говорится в сообщении.

По мнению зампредседателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, компания последовательно решает задачи развития инновационного производства и выпускает уникальную на сегодняшний день продукцию. "Сегодня региональные производители продолжают традиции технологического лидерства и решают стратегические для экономики задачи. Со своей стороны мы оказываем им в этом всю необходимую поддержку", — заявил Авдеев.

Группа компаний "АМТ-Спецавиа" (Ярославль, Россия) – первый в Европе серийный производитель строительных 3D-принтеров (COP-printers, Construction Objects Printing). С 2015 года предприятие выпускает линейку портальных строительных принтеров: от малоформатных (для печати малых архитектурных форм) до больших (для печати зданий высотой до 80 метров). На сегодня оборудование под торговой маркой "АМТ" поставляется на экспорт и работает в странах ЕС, Средней Азии и Ближнего востока.