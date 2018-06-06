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Технологии

Минкомсвязь обсуждает со "Спутником" и "Яндексом" проект нового поисковика

17:1406.06.2018
(обновлено: 17:45 06.06.2018)
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© РИА НовостиПоисковая система. Архивное фотоПоисковая система. Архивное фото
© РИА Новости

ИННОПОЛИС (Татарстан), 6 июн — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) обсуждает со "Спутником" (госпоисковик "Ростелекома") и "Яндексом" создание поисковика по государственной и иной официальной информации, который планируется внедрить на базе единого навигатора по госсайтам и сервисам gov.ru; вся система может заработать до конца 2018 года, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Козырев.

Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Он (поисковик — ред.) будет искать по всем государственным и официальным сайтам РФ. Мы рассматриваем различные варианты. Пока из поисковиков на условия, которые необходимы нам, согласился "Спутник". Разговоры ведутся и с "Яндексом". Будет что-то одно, два поиска не надо, в зависимости от того, что лучше ищет. Важно, чтобы поиск выдавал релевантные результаты", — сказал замминистра в кулуарах конференции ЦИПР-2018.

Замминистра пояснил, что сейчас весь государственный контент — сервисы, информация, новости и т.д. — очень сильно распределен в интернете на тысячах разных сайтов. Пользователи ищут информацию либо с помощью популярных поисковиков, либо переходят по прямым ссылкам. Однако в поисковой выдаче не всегда в первую очередь появляется релевантная информация, необходимая пользователю.

"Если вы введете в поисковик "получение загранпаспорта", вы получите в выдаче получение коммерческих услуг — посредников, которые будут предлагать помощь в оформлении и так далее", — привел пример Козырев.

Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Поэтому важно, чтобы для контакта с государством по любым вопросам запомнили одну прямую ссылку — gov.ru. Если вас интересует некоммерческая, государственная официальная информация, вы идете на gov.ru, и там тоже есть поисковик, только он не продает рекламу, не продает контекст, работает исключительно на индексированных государственных информационных ресурсах, и в выдаче вам показывает наиболее релевантные данные по вашему запросу", — сказал Козырев.

По его словам, технологически можно ограничить в поисковике выдачу только официальной информации. Замминистра добавил, что в перспективе планируется внедрить и голосовой ввод для поиска.

Единая экосистема

Бета-версия единого навигатора по госсайтам и сервисам была запущена в начале 2018 года. Полноценный прототип так называемого "единого маркетплейса" (или витрины госсервисов) на домене gov.ru, на котором будет представлен специальный поисковик и каталог всех госресурсов и сервисов, заработает до конца 2018 года, рассказал замминистра. "До конца года появится экосистема поиска и навигации по официальной ведомственной информации", — сказал Козырев.

Города России. Сургут. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По его словам, на 2018 год на эти цели выделено из резервного фонда 200 миллионов рублей.

Козырев добавил, что постепенно количество сервисов на этой платформе будет увеличиваться. "Я думаю, в перспективе мы придем к такой экосистеме, когда разработчики систем ведомственного контента получат такой набор инструментов для встраивания контента в эту платформу, которая будет работать по аналогии с магазинами приложений", — сказал замминистра.

"В результате, представьте себе, что, допустим, на любом мобильном телефоне, который в России продается, появляются предустановленные приложения государства (gov.ru — ред.), и вы, покупая телефон, знаете, что у вас есть цифровой двойник с биометрической идентификацией, вы можете пройти и попасть в государственный цифровой мир", — заключил Козырев.

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