Минкомсвязь обсуждает со "Спутником" и "Яндексом" проект нового поисковика

ИННОПОЛИС (Татарстан), 6 июн — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) обсуждает со "Спутником" (госпоисковик "Ростелекома") и "Яндексом" создание поисковика по государственной и иной официальной информации, который планируется внедрить на базе единого навигатора по госсайтам и сервисам gov.ru; вся система может заработать до конца 2018 года, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Козырев.

"Он (поисковик — ред.) будет искать по всем государственным и официальным сайтам РФ. Мы рассматриваем различные варианты. Пока из поисковиков на условия, которые необходимы нам, согласился "Спутник". Разговоры ведутся и с "Яндексом". Будет что-то одно, два поиска не надо, в зависимости от того, что лучше ищет. Важно, чтобы поиск выдавал релевантные результаты", — сказал замминистра в кулуарах конференции ЦИПР-2018.

Замминистра пояснил, что сейчас весь государственный контент — сервисы, информация, новости и т.д. — очень сильно распределен в интернете на тысячах разных сайтов. Пользователи ищут информацию либо с помощью популярных поисковиков, либо переходят по прямым ссылкам. Однако в поисковой выдаче не всегда в первую очередь появляется релевантная информация, необходимая пользователю.

"Если вы введете в поисковик "получение загранпаспорта", вы получите в выдаче получение коммерческих услуг — посредников, которые будут предлагать помощь в оформлении и так далее", — привел пример Козырев.

"Поэтому важно, чтобы для контакта с государством по любым вопросам запомнили одну прямую ссылку — gov.ru. Если вас интересует некоммерческая, государственная официальная информация, вы идете на gov.ru, и там тоже есть поисковик, только он не продает рекламу, не продает контекст, работает исключительно на индексированных государственных информационных ресурсах, и в выдаче вам показывает наиболее релевантные данные по вашему запросу", — сказал Козырев.

По его словам, технологически можно ограничить в поисковике выдачу только официальной информации. Замминистра добавил, что в перспективе планируется внедрить и голосовой ввод для поиска.

Единая экосистема

Бета-версия единого навигатора по госсайтам и сервисам была запущена в начале 2018 года. Полноценный прототип так называемого "единого маркетплейса" (или витрины госсервисов) на домене gov.ru, на котором будет представлен специальный поисковик и каталог всех госресурсов и сервисов, заработает до конца 2018 года, рассказал замминистра. "До конца года появится экосистема поиска и навигации по официальной ведомственной информации", — сказал Козырев.

По его словам, на 2018 год на эти цели выделено из резервного фонда 200 миллионов рублей.

Козырев добавил, что постепенно количество сервисов на этой платформе будет увеличиваться. "Я думаю, в перспективе мы придем к такой экосистеме, когда разработчики систем ведомственного контента получат такой набор инструментов для встраивания контента в эту платформу, которая будет работать по аналогии с магазинами приложений", — сказал замминистра.

"В результате, представьте себе, что, допустим, на любом мобильном телефоне, который в России продается, появляются предустановленные приложения государства (gov.ru — ред.), и вы, покупая телефон, знаете, что у вас есть цифровой двойник с биометрической идентификацией, вы можете пройти и попасть в государственный цифровой мир", — заключил Козырев.