Минкомсвязь обсуждает со "Спутником" и "Яндексом" проект нового поисковика

ИННОПОЛИС (Татарстан), 6 июн — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) обсуждает со "Спутником" (госпоисковик "Ростелекома") и "Яндексом" создание поисковика по государственной и иной официальной информации, который планируется внедрить на базе единого навигатора по госсайтам и сервисам gov.ru; вся система может заработать до конца 2018 года, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Козырев.
Замминистра пояснил, что сейчас весь государственный контент — сервисы, информация, новости и т.д. — очень сильно распределен в интернете на тысячах разных сайтов. Пользователи ищут информацию либо с помощью популярных поисковиков, либо переходят по прямым ссылкам. Однако в поисковой выдаче не всегда в первую очередь появляется релевантная информация, необходимая пользователю.
"Если вы введете в поисковик "получение загранпаспорта", вы получите в выдаче получение коммерческих услуг — посредников, которые будут предлагать помощь в оформлении и так далее", — привел пример Козырев.
По его словам, технологически можно ограничить в поисковике выдачу только официальной информации. Замминистра добавил, что в перспективе планируется внедрить и голосовой ввод для поиска.
Единая экосистема
Бета-версия единого навигатора по госсайтам и сервисам была запущена в начале 2018 года. Полноценный прототип так называемого "единого маркетплейса" (или витрины госсервисов) на домене gov.ru, на котором будет представлен специальный поисковик и каталог всех госресурсов и сервисов, заработает до конца 2018 года, рассказал замминистра. "До конца года появится экосистема поиска и навигации по официальной ведомственной информации", — сказал Козырев.
Козырев добавил, что постепенно количество сервисов на этой платформе будет увеличиваться. "Я думаю, в перспективе мы придем к такой экосистеме, когда разработчики систем ведомственного контента получат такой набор инструментов для встраивания контента в эту платформу, которая будет работать по аналогии с магазинами приложений", — сказал замминистра.
"В результате, представьте себе, что, допустим, на любом мобильном телефоне, который в России продается, появляются предустановленные приложения государства (gov.ru — ред.), и вы, покупая телефон, знаете, что у вас есть цифровой двойник с биометрической идентификацией, вы можете пройти и попасть в государственный цифровой мир", — заключил Козырев.