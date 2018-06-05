Губернатор Югры предложила сделать регион "опытной зоной" для сетей 5G

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову рассмотреть регион в качестве "опытной зоны" для сетей мобильной связи нового поколения 5G, сообщается на сайте правительства Югры.

Комарова и Носков обсудили сотрудничество властей автономного округа и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на полях X международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске.

По словам главы региона, во время проведения чемпионата мира по футболу Минкомсвязи запланировало тестирование сетей мобильной связи нового поколения, так называемых 5G, в Москве и Казани. В свою очередь губернатор Югры предложила министру рассмотреть автономный округ в качестве "опытной зоны", говорится в сообщении.

"У нас колоссальный запрос на современные технологии. Нефтегазодобыча — это очень высокоразвитое производство. В этой связи, если переложить запрос, он даже выше, чем у отдельных "миллионников", — приводятся в сообщении слова Комаровой.

Глава Минкомсвязи заявил, что перспектива у этой инициативы есть.

Кроме того, как отмечается, губернатор Югры предложила министерству создать в регионе один из опорных центров обработки данных. Она выразила уверенность в том, что у автономного округа есть несколько конкурентных преимуществ для этого: низкая температура воздуха, положительно влияющая на энергопотребление, наличие земельных участков, удовлетворяющих основным требованиям для размещения центров обработки данных, а также выстроенная система телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры.

Международный IT-форум проходит в Югре в десятый раз, с 2014 года его постоянными участниками являются делегации стран БРИКС, с 2015 года — ШОС.

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