В работе Instagram произошел сбой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пользователи Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

Согласно информации Downdetector, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки. С проблемами столкнулись и жители России, при этом большое количество жалоб поступило из Москвы.

По данным портала, 34% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, у 40% возникли сложности с загрузкой новостей, а 25% пожаловались на проблемы с веб-сайтом.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других соцсетей.