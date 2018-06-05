Рост производительности: Apple представила новую версию iOS

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Apple представила новую версию операционной системы iOS, презентация прошла в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference).

Как утверждают представители компании, производительность устройств на iOS 12, в том числе iPhone предыдущих поколений, значительно возрастет. Так, запуск приложений станет на 40 процентов быстрее.

В новую систему интегрировали функцию Screen Tim, которая поможет пользователям контролировать время работы с гаджетами, и расширение Shortcuts для голосового помощника Siri, благодаря которому интерактивный ассистент начнет работать в любых приложениях.

Помимо Animoji, владельцам устройств Apple будут доступны персонажи Memoji, копирующие эмоции и индивидуальность реальных собеседников.

Официальный релиз системы намечен на осень 2018 года.

Крупнейшая утечка исходного кода iOS

Неизвестные в начале февраля выложили в сеть исходный код программы iBoot, имеющей ключевое значение для устройств на базе iOS.

По данным профильного портала Motherboard, код загрузчика iBoot появился на веб-сервисе GitHub. Это может позволить хакерам взломать iPhone.

"Это крупнейшая утечка в истории", — заявил порталу автор серии книг по операционным системам Mac OSX и iOS Джонатан Левин.

iBoot — ключевой компонент операционной системы iPhone, который обеспечивает безопасную загрузку.

Компания Apple, в свою очередь, заявила, что утечка в сеть исходного кода программы iBoot, имеющей ключевое значение для устройств на базе iOS, не позволит злоумышленникам получить доступ к данным пользователей, сообщает портал Motherboard.

"Безопасность наших продуктов не зависит от секретности исходного кода", — цитирует издание заявление компании. Производитель смартфонов подчеркнул, что в устройствах установлено несколько уровней защиты, а размещенный в интернете код использовался три года назад в устаревшей версии программного обеспечения смартфонов.

Взломать любой iPhone

Специалисты израильской фирмы Cellebrite в минувшем феврале заявили, что могут обойти защиту любого смартфона Apple.

Источники журнала Forbes утверждают, что программисты из Петах-Тиквы научились взламывать гаджеты на базе iOS 11 и более ранних версий операционной системы.

Издание также привело ссылку на буклет, в котором Cellebrite рекламирует свои услуги: документ подтверждает, что программисты готовы взяться за разблокировку iPhone, iPad и iPod разных версий. Источник журнала в американской полиции утверждает, что хакеры также нашли уязвимость на iPhone 8 и, возможно, на iPhone X.