Дуров поблагодарил Apple за обновление Telegram

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил корпорацию Apple за ее решение обновить приложение на устройствах с операционной системой iOS.
"Спасибо, Apple и Тим Кук (глава корпорации Apple. — Прим. ред.), что позволили нам сделать последнюю версию Telegram доступной для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи", — написал Дуров в Twitter.
Ранее пресс-служба мессенджера сообщила, что новая версия Telegram стала доступна для скачивания в AppStore.Twitter.
Основатель мессенджера уточнил, что приложению в App Store не позволяли обновиться с середины апреля, когда Роскомнадзор заблокировал Telegram в России.