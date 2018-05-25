Жаров рассказал о разработке мессенджера для чиновников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Частные компании работают над мессенджером для чиновников, уже рассматриваются две разработки, сообщил в интервью РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Он отметил, что эту работу ведут не государственные, а частные структуры.
"Вопрос высококонкурентный. Я знаю две разработки высокого уровня, которые сейчас рассматриваются", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.