В Сети появилась информация о моделях iPhone 2018 года

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Стали известны возможные размеры новых моделей iPhone 2018 года. Информацией об этом поделился японский блог Macotokara со ссылкой на источник.
Вторая модель будет обладать таким же корпусом, как нынешний iPhone X, но линза камеры будет шире из-за увеличения ее сенсоров.
Автор блога подчеркивает, что бюджетная версия будет обладать LCD-дисплеем с диагональю шесть дюймов ровно, вместо распространенных в СМИ 6,1 дюйма. Помимо этого, у данной модели будет лишь одна задняя камера.
Ранее эксперты компании KGI Securities сообщали, что в 2018 году Apple может выпустить три новых смартфона на базе iPhone X. По прогнозам, у двух новых моделей будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма (с разрешениями 458 и 480-500 пикселей на дюйм соответственно), у третьей — LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма (320-330 пикселей на дюйм).