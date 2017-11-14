СМИ узнали о планах Apple выпустить три новых смартфона

Покупатели рассматривают новый смартфон iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве

Покупатели рассматривают новый смартфон iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Компания Apple в следующем году может выпустить три новых смартфона на базе iPhone X, сообщает портал Macrumors, ссылаясь на отчет аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

По его прогнозам, у двух новых моделей будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюймов (с разрешениями 458 и 480-500 пикселей на дюйм соответственно), у третьей — LCD-дисплей с диагональю 6,1-дюйма (320-330 пикселей на дюйм).

KGI: Apple to Launch 6.5-Inch ‘iPhone X Plus’ Next Year Alongside 5.8-Inch OLED and 6.1-Inch LCD Models https://t.co/oPEykjTHbO by @rsgnl pic.twitter.com/Bhvu6ugnHz — MacRumors.com (@MacRumors) November 13, 2017

​По дизайну все три смартфона будут похожи на iPhone X. Кроме того, все они будут оборудованы камерой True Depth.

LCD-модель, по прогнозам эксперта, будет стоить от 649 до 749 долларов. Предполагаемую стоимость OLED-моделей он не назвал.

Ранее KGI Securities прогнозировала, что в 2018 году Apple полностью откажется от технологии Touch ID (разблокировка смартфона по отпечатку пальца — ред.) и перейдет на Face ID (распознает лицо владельца телефона — ред.). Кроме того, ожидается, что для OLED-моделей будут изготовлены усовершенствованные корпуса из нержавеющей стали.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Почти вся первая партия нового флагмана Apple в России разошлась в первый день продажи. Минимальная стоимость iPhone X в РФ составляет 79,99 тысячи рублей.