Юристы Telegram пошутили над передачей ФСБ "ключей" от мессенджера

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Юрист Telegram Павел Чиков опубликовал на своем Telegram-канале фото обращения к главе ФСБ Александру Бортникову на тему передачи "ключей" от мессенджера, шутливо подписав его "передал, похоже".

На фото опубликовано якобы заявление владельца Telegram Павла Дурова на имя директора ФСБ с текстом: "Направляю вам ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями". На листе с заявлением лежит связка из двух металлических ключей.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.