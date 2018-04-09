Никифоров рассказал, когда пройдут аукционы на частоты для развертывания 5G

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минкомсвязь планирует провести аукционы на радиочастоты для развертывания сетей 5G на территории РФ в конце 2018 года, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров.
"Мы планируем проведение аукционов ориентировочно в конце 2018 года. Подготовительная работа к этому идет. Сама процедура регламентирована нормативной базой. Она занимает как раз от 7 до 9 месяцев. Так что рассчитываем успеть запустить эти процессы в конце года", — пояснил Никифоров после коллегии, которая проводится в ММПЦ "Россия сегодня".
Крупнейшие российские операторы уже ведут подготовку к внедрению 5G: МТС — с Nokia, Ericsson и Samsung, "Мегафон" — с Huawei и Nokia, Tele2 — с Nokia. Несмотря на то, что стандарт еще не утвержден, МТС и "Мегафон" уже провели тестирования 5G в РФ. "Ростелеком" в марте 2018 года запустил первую открытую опытную зону сети 5G на территории инновационного центра "Сколково".