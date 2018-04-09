Никифоров рассказал, когда пройдут аукционы на частоты для развертывания 5G

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минкомсвязь планирует провести аукционы на радиочастоты для развертывания сетей 5G на территории РФ в конце 2018 года, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров.

В ходе расширенного заседании коллегии Минкомсвязи вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что сейчас готовятся конкурсы на получение радиочастот 5G для распространения инфраструктуры в России.

"Мы планируем проведение аукционов ориентировочно в конце 2018 года. Подготовительная работа к этому идет. Сама процедура регламентирована нормативной базой. Она занимает как раз от 7 до 9 месяцев. Так что рассчитываем успеть запустить эти процессы в конце года", — пояснил Никифоров после коллегии, которая проводится в ММПЦ "Россия сегодня".

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

Крупнейшие российские операторы уже ведут подготовку к внедрению 5G: МТС — с Nokia, Ericsson и Samsung, "Мегафон" — с Huawei и Nokia, Tele2 — с Nokia. Несмотря на то, что стандарт еще не утвержден, МТС и "Мегафон" уже провели тестирования 5G в РФ. "Ростелеком" в марте 2018 года запустил первую открытую опытную зону сети 5G на территории инновационного центра "Сколково".