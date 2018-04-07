Экс-коллега Дурова рассказал о шифровании сообщений в Telegram

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший партнер Павла Дурова по работе над социальной сетью "ВКонтакте" Антон Розенберг в разговоре с RT объяснил принцип шифрования на гаджетах пользователя Telegram.
В мессенджере есть облачные и секретные чаты. В последних используется шифрование end-to-end, то есть сообщение шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается только у получателя.
"Telegram не видит содержимое сообщения, только метаданные (кто кому и когда написал и примерный объем текста). Это более надежно, но реализация в Telegram не очень удобна, секретные чаты доступны только с одного устройства, и поэтому ими практически никто не пользуется", — пояснил Розенберг.
Остальные чаты — личные сообщения, каналы, группы — облачные, шифруются на телефоне, передаются с помощью протокола MTProto на серверы мессенджера, где расшифровываются и сохраняются, то есть от них ключи у Telegram имеются, добавил он.
17.1%Telegram
31.3%WhatsАpp
14.0%Viber
6.0%Skype
4.9%Общаюсь через соцсети
1.6%Другими
11.2%Сразу несколькими из перечисленных
13.9%Не пользуюсь ими
Накануне Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к Telegram в России, так как руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Силовики настаивают на том, что Telegram активно используют террористы при координации атак.
В Telegram, в свою очередь, считают, что требования ФСБ "неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы".