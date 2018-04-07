Экс-коллега Дурова рассказал о шифровании сообщений в Telegram

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший партнер Павла Дурова по работе над социальной сетью "ВКонтакте" Антон Розенберг в разговоре с RT объяснил принцип шифрования на гаджетах пользователя Telegram.

В мессенджере есть облачные и секретные чаты. В последних используется шифрование end-to-end, то есть сообщение шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается только у получателя.

"Telegram не видит содержимое сообщения, только метаданные (кто кому и когда написал и примерный объем текста). Это более надежно, но реализация в Telegram не очень удобна, секретные чаты доступны только с одного устройства, и поэтому ими практически никто не пользуется", — пояснил Розенберг.

Остальные чаты — личные сообщения, каналы, группы — облачные, шифруются на телефоне, передаются с помощью протокола MTProto на серверы мессенджера, где расшифровываются и сохраняются, то есть от них ключи у Telegram имеются, добавил он.

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1.6% Другими

11.2% Сразу несколькими из перечисленных

13.9% Не пользуюсь ими Все опросы Голосовать

"У неподготовленных читателей создается впечатление, будто у Telegram нет доступа и к содержимому облачных чатов. Гораздо честнее по отношению к пользователям было бы затратить усилия и сделать шифрование end-to-end во всех облачных чатах. Или хотя бы честно рассказывать, что и как работает и что у разработчиков Telegram доступ к сообщениям есть или технически возможен", — отметил Розенберг.

Накануне Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к Telegram в России, так как руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Силовики настаивают на том, что Telegram активно используют террористы при координации атак.

В Telegram, в свою очередь, считают, что требования ФСБ "неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы".